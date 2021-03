Nederland volgt Merkel in verlengen lockdown: geen terrassen, avondklok blijft

Minister Sigrid Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (D66) komt zondag aan bij het Catshuis voor een overleg over de coronamaatregelen. Beeld ANP/PHIL NIJHUIS

De Duitse bondskanselier Angela Merkel vindt het veel te vroeg om de coronamaatregelen in haar land te versoepelen. Maandag zal zij bij de leiders van de Duitse deelstaten aandringen op een verlenging van de lockdown tot in april. Vanwege de derde golf in Duitsland komt er een ‘noodrem’ op bestaande versoepelingen.

“Wij kijken met meer dan een schuin oog naar de Duitse situatie,” zegt een Haagse ingewijde. Gistermiddag kwam een deel van het kabinet bijeen in het Catshuis om de actuele situatie te bespreken. En die situatie is niet goed, zeggen experts van het Outbreak Management Team (OMT). De besmettingscijfers liggen al een paar dagen boven de 7000 en ook het R-getal is te hoog: 100 mensen besmetten nu zo’n 113 anderen.

Terrassen niet open

In Duitsland worden sommige coronamaatregelen aangescherpt, maar in Nederland is daar voorlopig geen sprake van. “Het is voor velen al een bittere pil dat de terrassen niet open kunnen en de avondklok van kracht blijft,” zegt een kabinetsbron. “En voor regeringspartij D66, dat net de verkiezingen heeft gewonnen, is aanscherping helemaal geen optie.”

Afgelopen vrijdag zei D66-leider Sigrid Kaag dat Nederland ‘heel snel af moet’ van de avondklok, zeker nu komend weekend de zomertijd ingaat. D66-minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) zei te hopen dat het hoger onderwijs weer open kan. “We hebben natuurlijk zorgen over de besmettingscijfers, maar we zien ook hoe het gaat met de studenten.”

Derde golf

Toch lijkt het erop dat de D66-bewindspersonen zich er nu bij neerleggen dat de komende weken niet kan worden versoepeld. “Die derde golf is er gewoon,” stelt een ingewijde. “Je kunt nu niet zeggen: we gaan de boel weer opengooien. Daar is het echt te vroeg voor. Het probleem is ook dat mensen zich niet goed meer aan de regels houden. Dat helpt niet.”

OMT-leden liet in het weekend al weten dat de druk op de zorg momenteel te groot is. “Hoe meer ruimte we geven, hoe meer het virus kan circuleren,” vatte OMT-lid Marion Koopmans het samen. “En de cijfers zijn nog steeds zorgelijk.” Het aantal besmettingen stijgt en ‘we zitten nog met de Britse variant’. Dat stemt niet gunstig als wordt gekeken naar versoepelingen, stelt Koopmans. “We hebben de prognoses gezien en daar was geen ruimte,” zei ook ic-specialist Diederik Gommers.

Kleine versoepelingen

Verder meldde OMT-lid Menno de Jong dat ‘een terrasje met Pasen’ geen optie is. “Vanuit de infectiedruk denk ik dat het openen van de terrassen een brug te ver is. In mijn optiek is het te snel. Als er versoepeld gaat worden, dan denk ik eerder aan kleinere versoepelingen, zoals in het hoger onderwijs. De avondklok zou ik op dit moment zeker aanhouden. Er is nog een behoorlijk aantal risico’s. We zijn er nog lang niet.”