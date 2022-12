Nederland trekt in 2023 ruim 140 euro per inwoner uit voor Oekraïne: zijn we vrijgeviger dan andere landen?

Premier Mark Rutte met de Oekraïense president Volodimir Zelensky in Kiev, juli 2022. Beeld Alexey Furman/Getty Images

Als de situatie in het door oorlog geteisterde land niet zo treurig was, zou je kunnen zeggen dat de Oekraïense president Volodomir Zelenski deze week een paar mooie cadeaus voor onder de kerstboom kreeg.

Aan zijn bliksembezoek aan de Amerikaanse president Joe Biden hield hij 1,85 miljard euro over, inclusief Patriot-luchtafweersysteem. En vrijdagmiddag zegde premier Mark Rutte Zelenski in een telefoongesprek 2,5 miljard euro steun toe voor het komende jaar. ‘Zolang Rusland oorlog blijft voeren tegen Oekraïne, blijft Nederland Oekraïne steunen’, schrijft de minister-president in een tweet.

Het zijn enorme hoeveelheden geld, maar de in februari door Rusland begonnen oorlog in het buurland is dan ook peperduur, en kan door het financieel niet heel rijke Oekraïne alleen gewonnen worden met geld uit andere landen.

Grootste geldschieters

De Verenigde Staten en de Europese Unie en haar lidstaten zijn de grootste geldschieters van Oekraïne. Beide grootmachten gaven tot en met 20 november zo’n 50 miljard euro uit aan militaire, financiële en humanitaire steun, blijkt uit de Ukraine Support Tracker van het Instituut voor de Wereldeconomie in het Duitse Kiel. De Duitsers houden nauwgezet bij hoeveel elk land bijdraagt, om een eerlijk beeld te krijgen van de steun die Oekraïne krijgt.

Zo zit er voor 2022 een flink verschil tussen de bedragen die Nederland zelf noemt en de sommen die het Duitse instituut hanteert. Het ministerie van Defensie schreef vorige week dat er al voor bijna een miljard euro aan militaire steun was gegeven aan Oekraïne. Volgens de onderzoekers in Kiel lag dat bedrag tot en met 20 november echter op nog geen 300 miljoen euro.

De reden van dit grote verschil: Nederland gaat in de berekening uit van de vervangingswaarde van tanks en pantserhouwitsers die het weggeeft, dus wat het kost om een nieuwe te kopen. De Ukraine Support Tracker gaat uit van de huidige waarde. In het geval van een decennia oude tank maakt dat vanzelfsprekend heel wat uit.

140 euro per Nederlander

Het voor volgend jaar toegezegde bedrag van 2,5 miljard betekent dat per Nederlander via de overheid (giften van particulieren, bedrijven en hulporganisaties zitten hier niet bij) ruim 140 euro naar Oekraïne gaat. Hoe we ons hiermee verhouden tot andere landen is voor 2023 nog moeilijk te zeggen, omdat vaak nog niet bekend is wat die hebben toegezegd.

Over 2022 is die vergelijking wel te maken. Als we uitgaan van de berekeningen van het Instituut voor de Wereldeconomie, zegde Nederland zelf tot en met 20 november bijna 847 miljoen euro toe aan Oekraïne, verdeeld over financiële ondersteuning (349 miljoen), militaire steun (290 miljoen) en humanitaire hulp (209 miljoen). Van de steunpakketten die de EU aan Oekraïne gaf, neemt Nederland ook 2,64 miljard voor zijn rekening, nog eens een veel groter bedrag dus.

In totaal komt dat neer op bijna 3,5 miljard euro. Met dat bedrag staan we internationaal gezien op een achtste plaats (zie afbeelding hieronder). De absolute koploper dit jaar is de Verenigde Staten met bijna 50 miljard, met op gepaste afstand Duitsland als nummer twee, Frankrijk als nummer drie en het Verenigd Koninkrijk als nummer vier.

Gul

Ook als we kijken naar het bedrag dat is toegezegd in verhouding tot het bruto binnenlands product (bbp, een maat voor de omvang van de economie), scoort Nederland een achtste plaats. Opvallend is dat in dat lijstje hele andere landen komen bovendrijven.

Estland neemt de koppositie in. Inclusief het aandeel van de Esten aan de EU-steunpakketten, hebben de Esten 1,3 procent van hun bbp aan Oekraïne toegezegd (zie grafiek hieronder). Estland wordt gevolgd door Letland, Polen, Litouwen en Slowakije. Niet toevallig zijn het allemaal buurlanden van Oekraïne, die niet gediend zijn van de Russische agressie.

Van de landen die wat verder van Oekraïne afliggen, is Nederland dus een van de gulste, met een bijdrage van bijna 0,4 procent van het bbp. Daarmee laten we militaire grootmachten als de VS, Duitsland, Frankrijk en het VK achter ons. Het is dus niet voor niets dat de Oekraïense president Zelenski zijn Nederlandse collega Rutte ‘mijn vriend’ noemt, bewijzen de cijfers.