Nederland telt ruim 2.000 honderdplussers

In Nederland woonden op 1 januari van dit jaar 2189 mensen van honderd jaar of ouder. Het zijn er negen meer dan een jaar eerder, maar 36 minder dan in 2017, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De overgrote meerderheid van de honderdplussers (85 procent) is vrouw.