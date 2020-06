Nederland telt bijna 3 miljoen ‘coronablockers’

Ondanks een verbod waren er afgelopen week toch anti-corona demonstranten op de Dam. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Dat blijkt uit een representatieve steekproef van onderzoeksbureau Newcom onder ruim 3000 Nederlanders. Vooral onder jongeren groeit het aantal mensen dat nieuws over het virus mijdt en weinig nut ziet in allerlei virusremmende maatregelen. “Het draagvlak voor de regels en interesse in coronanieuws neemt zeker onder mensen tot 55 jaar flink af,” zegt directeur Neil van der Veer van Newcom.

Op basis van de representatieve steekproef wordt de kop-in-het-zand-groep op 2.855.000 Nederlanders geprojecteerd (in april waren dat er nog bijna 2 miljoen). Deze coronamijders zijn redelijk gelijkmatig over het land verdeeld, al vallen koplopers Friesland en Zeeland op, waar respectievelijk 29 en 28 procent van de respondenten als ‘coronablocker’ bestempeld wordt.

Ruim vier maanden na de start van de uitbraak in Nederland telt het RIVM in totaal ruim 50.000 besmettingen, bijna 12.000 ziekenhuisopnames en meer dan 6100 doden. Maar corona schakelde een fiks aantal versnellingen terug, met nu nog dagelijks enkele ziekenhuisopnames erbij en tussen de 50 en 100 nieuwe gevallen.

Met die gestage afname neemt dus ook het draagvlak voor veel van het beleid af. Het RIVM constateert in het frequente gedragsonderzoek al dat het houden van anderhalve meter afstand steeds moeilijker wordt, ook gingen demonstranten in verschillende steden de straat op om daartegen te ageren. “Waarschijnlijk mede daarom worden veel maatregelen nu sneller versoepeld,” zegt Van der Veer. “De trend van het afnemende draagvlak zou pas keren als het slechter gaat met de aantallen besmettingen en ziekenhuisopnames, dan zal dat gevoel van urgentie weer toenemen. Maar dat wil je natuurlijk niet.”

Aarzelen

Ondanks de toename van het aantal ‘coronablockers’ houdt nog altijd een flink deel van de Nederlanders (72 procent) zich naar eigen zeggen netjes aan de sociale afstandsregels, al was dat bij de eerdere peiling nog 83 procent. “Dat is een belangrijke rode draad: een heel grote groep is nog steeds bereid het gedrag aan te passen, een substantieel aantal mensen blijft juist heel voorzichtig. Want zelfs nu heel veel gelegenheden weer deels open zijn, durven veel mensen het toch nog niet aan om een dagje uit te gaan of naar een café te gaan.”

Zo zegt twee derde van de deelnemers dat ze de komende maanden musea, zwembaden, theaters, bioscopen pretparken en dierentuinen liever links laten liggen. Voor cafés en restaurants is dat 40 procent. “Dat zijn echt veel mensen, voor de economie zou het dramatisch zijn als zoveel mensen inderdaad zo lang wegblijven,” zegt Van der Veer.

En hoewel we minder angstig zijn dan in april, houdt bijna driekwart van de Nederlanders serieus rekening met de komst van een ‘tweede golf’. Slechts 2 procent is ervan overtuigd dat de tweede golf niet komt, 16 procent denkt ‘waarschijnlijk niet’. Ons leven na corona zal ook anders blijven, denken veel deelnemers aan de enquête. Ruim 40 procent denkt dat we ook volgend jaar zomer nog zoveel mogelijk thuiswerken, 38 procent denkt dat we dan nog altijd minder naar het buitenland reizen.