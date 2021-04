Nederland stopt vaccinatie met AstraZeneca bij mensen onder de 60

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Beeld ANP

60-plussers krijgen het vaccin nog wel. “De verhouding tussen de mate van risico en de mate van profijt ligt boven de 60 heel anders, daarom is het advies heel duidelijk,” zei minister De Jonge. “Boven de 60 is AstraZeneca gewoon een goed en veilig vaccin.”

Vorige week stopte Nederland al tijdelijk met het gebruik van AstraZeneca voor mensen jonger dan 60, vanwege mogelijke bijwerkingen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) meldde woensdag dat er waarschijnlijk een verband is tussen het vaccin en een zeldzame en gevaarlijke combinatie van klachten. Enkele tientallen mensen in Europa kregen zowel bloedstolsels (trombose) als een laag aantal bloedplaatje na een prik van AstraZeneca.

Advies: alleen 60-plussers

De Gezondheidsraad adviseert minister De Jonge om door te gaan met het vaccineren van 60-plussers met het AstraZeneca-vaccin. Voor andere leeftijdsgroepen raadt zij aan om een van de andere vaccins te gebruiken. Een schriftelijke onderbouwing bij het advies verschijnt morgen.

“Om ziekte en sterfte door Covid-19 te voorkomen is het van belang zo snel mogelijk zo veel mogelijk mensen boven de 60 jaar te vaccineren,” zegt de raad. Mensen van jonger dan 60 die al een eerste prik hebben gehad, kunnen volgens de raad wel gewoon een tweede vaccin van AstraZeneca halen.

GGD zegt afspraken 60-minners af

Eerder op donderdag lieten de GGD’en al weten ook vrijdag geen mensen te vaccineren met AstraZeneca; alle 1274 prikafspraken worden afgezegd. Het advies van de Gezondheidsraad zou voor de GGD te laat komen. Daarom hakte de instelling al eerder de knoop door.

Huisartsen vaccineren ook met AstraZeneca. Zij geven het vaccin onder meer aan mensen met het syndroom van Down en mensen met morbide obesitas. Alle prikafspraken met mensen jonger dan 60 zijn voorlopig afgezegd. Het is niet bekend hoeveel vaccinaties van 60-plussers nog doorgaan.

Ook in Nederland zijn ook enkele meldingen bekend van mogelijke bijwerkingen. Een vrouw is overleden na een inenting. Het EMA vindt dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de nadelen, omdat de kans aan het coronavirus te overlijden aanzienlijk groter is dan de kans door een bijwerking dood te gaan.