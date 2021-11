Nederland stopt toch met investeren in buitenlandse fossiele energie

Demissionair premier Mark Rutte tijdens de klimaatconferentie in Glasgow. Beeld REUTERS

De draai is opvallend, aangezien Nederland vorige week woensdag nog besloot om zich niet aan te sluiten bij de zogenoemde COP26-verklaring. Op deze beslissing kwam stevige kritiek vanuit milieuorganisaties en fracties in de Tweede Kamer, temeer omdat grote fossiele investeerders zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Canada wel steun gaven aan de verklaring. Op die afspraak zijn overigens wel ‘beperkte uitzonderingen’ mogelijk.

Maandag zal hierover een brief aan de Tweede Kamer volgen. Eerst zei het demissionaire kabinet nog de keuze aan het nieuwe kabinet te laten. Vorige week maandag riep demissionair premier Mark Rutte de wereld tijdens de 26ste klimaatconferentie in Glasgow nog op tot meer ‘actie en uitvoering’ op het congres. Linkse partijen in de Tweede Kamer en non-profitorganisaties vroegen zich af wat die oproep waard was, toen bekend werd dat Nederland niet meeging in de verklaring over fossiele projecten.

Het gaat in de verklaring om het stoppen van overheidsinvesteringen in fossiele-energieprojecten zoals de zoektocht naar nieuwe olievelden of de aanleg van gastcentrales. Deze investeringen stroken niet met het beperken van een opwarming van de aarde tot 1,5 graden.

Grote investeerder

De Nederlandse overheid helpt bedrijven die meewerken aan fossiele projecten in het buitenland actief met zogeheten exportkredietverzekeringen. Zulke verzekeringen worden verleend door de instelling Atradius DSB, die wordt aangestuurd door het ministerie van Financiën. De verzekerde bedragen zijn hoog: het gaat om honderden miljoenen euro’s.

Nederland helpt bijvoorbeeld maritiem dienstverlener Van Oord, die meewerkt aan een groot aardgasproject in Mozambique, door het bedrijf voor 900 miljoen euro te verzekeren.