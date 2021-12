Nederland stevent af op harde lockdown, vanavond persconferentie

OMT-voorzitter Jaap van Dissel neigt, sterker dan voorheen, naar vroegtijdig op de rem trappen. Beeld ANP

Het kabinet overlegt eerst met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad, daarna beslissen de ministers definitief over de coronamaatregelen. Alles wijst erop dat het OMT-advies opgevolgd wordt. Dat zou betekenen dat horeca, cultuur, sport, onderwijs en niet-essentiële winkels de komende weken ook overdag dicht moeten. Supermarkten, drogisterijen en apotheken blijven open.

Opnieuw zit Nederland dan – net als vorig jaar tijdens de feestdagen – in een harde lockdown.

Volgens justitieminister Ferd Grapperhaus is het kabinet druk bezig om tot ‘goede besluitvorming’ te komen na een ‘serieus’ OMT-advies. De bewindsman laat doorschemeren zich zorgen te maken over de snel opkomende omikronvariant. “Ik neem het uiterst serieus,” zegt Grapperhaus voor aanvang van het crisisberaad. Tegelijkertijd zegt hij dat het kabinet tot een besluit wil komen ‘dat het voor iedereen goed mogelijk maakt om in deze donkere dagen verder te komen’.

Golf platter slaan

Rondom de snel opkomende omikronvariant heerst wereldwijd een stemming van alarm. In Nederland golden al wat meer restricties toen de nieuwe mutant opkwam. Daardoor lijkt de omikrongolf hier later te landen. Maar de verspreiding gaat razendsnel: in Amsterdam is het aandeel omikrongevallen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 procent van de infecties een omikronvariant, nu is dat al meer dan een kwart.

Met de harde lockdown beoogt het OMT de snelle nieuwe golf platter te slaan, zodat er niet te veel mensen ernstig ziek worden en in het ziekenhuis belanden. Tegelijkertijd wordt de boosterprikronde versneld, zodat de antistoffen weer op peil komen tegen de nieuwe mutant. Brits onderzoek toont aan dat de bescherming na een derde (booster)prik nog altijd stevig is. De derde vaccinatie beschermt volgens voorlopige data voor 80 procent tegen ernstige ziekte en ziekenhuisopname, dat was bij delta 95 procent.

Zorgen

Het OMT boog zich vrijdagochtend over de nieuwste gegevens rond de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. “We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel,” zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad gisteren al. “We zullen bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.”

Voorlopig lijkt de mutant niet ziekmakender. Maar als de omikronvariant in korte tijd veel meer mensen besmet dan de deltavariant, stromen ziekenhuizen alsnog sneller vol dan voorheen. Dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel ruim 2470 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic).

Rekenwerk

De modelleurs van het RIVM hebben tot in de nacht rekenwerk verricht om accurate prognoses te maken. OMT-voorzitter Jaap van Dissel zou nu wellicht meer neigen naar vroegtijdig op de rem trappen dan voorheen. In gesprek met Nieuwsuur erkende de RIVM-baas donderdagavond dat de situatie ‘te vaak optimistisch’ is ingeschat. “Je hoopt dat het dubbeltje toch de goede kant op valt, maar we hebben te vaak gezien dat het tegenvalt.”

In een interview in oktober was hij ook te positief, gaf de OMT-voorzitter toe. Van Dissel voorspelde toen dat harde lockdownregels niet meer nodig zouden zijn, de komende winter. Dat pakt nu anders uit. “Natuurlijk dachten we toen: tegen die tijd hebben we al zo lang delta, die gaan we eindelijk opruimen. Omikron is iets wat dat feestje verpest.”