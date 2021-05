Nederland staat stil bij oorlogsdoden: ‘Morgen vieren we de vrijheid, vandaag mag het gisten tot het pijn doet’

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima leggen een krans bij het Monument op de Dam. Beeld AP

De nationale herdenking begon iets voor 19.00 uur in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar schrijver Roxane van Iperen de 4 mei-lezing Stemmen uit het diepe hield. Tijdens de bijeenkomst zong sopraan Laetitia Gerards, onder begeleiding van het Metropole Orkest.

“Twee minuten stil zijn zonder de bereidheid álle stemmen aan te horen, is je adem inhouden en blijven steken in een oppervlakkig verhaal.” In haar voordracht richtte de schrijver zich op al het ongehoorde oorlogsleed. Nederland heeft te snel de dimlichten op haar verleden gericht, stelde ze, nog voordat de feiten in kaart zijn gebracht. Namens wie staat ze hier dan?

Van Iperen verwijst naar het onderzoek dat ze verrichte voor haar boek ’t Hooge Nest, dat gaat over twee joodse verzetszussen die woonden in haar huis in Het Gooi. Weinig buurtbewoners leken iets te weten over het verhaal van de zussen, maar eenmaal ná publicatie werd de schrijver overladen met onthullingen, verlangens en getuigenissen. “Alsof het boek de sleutel was naar het diepe; een attest van geduld waardoor mensen hun begraven belevingen durven te ontsluiten.”

Een collectieve identiteit – en dus ook een collectieve herdenking – kan volgens Van Iperen niet leunen op een incompleet verhaal. En dus moeten we ‘afdalen, stil zijn en álle stemmen aanhoren, ook de diepste uithalen van smart en van angst’. “Morgen vieren we de vrijheid, vandaag mag het gisten tot het pijn doet.”

Spoken-wordvoordracht

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima legden aan het begin van de herdenkingsplechtigheid bij het Nationaal Monument op de Dam een krans. Daarna volgden de taptoe, twee minuten stilte en het Wilhelmus.

De 19-jarige Amara van der Elst hield een spoken-wordvoordracht. Zij haalde net als Van Iperen de ‘honderden ongehoorde verhalen’ aan. Waar de een niet weet, kan de ander aanvullen, vertelde ze, en concludeerde: “Je hoort de echo in de stilte / niet wie harder schreeuwt / maar stiller denkt / niet wie harder schreeuwt / maar stil herdenkt.”

André van Duin greep zijn Damtoespraak aan om – naast het herdenken van de honderdduizenden oorlogsslachtoffers – de vrijheid, verdraagzaamheid en tolerantie in de Nederlandse grondwet te vieren.

“Het feit dat wij in Nederland sinds 1987, als eersten in de wereld, een monument zoals het Homomonument hebben, tekent onze vrijheid. De vrijheid dat iedereen hier zichzelf mag zijn. Zonder dat iemand anders daar wat van zegt.” In een interview met Het Parool zei hij eerder: “Het is geen cliché, het is waar: de vrijheid moet je koesteren, die is niet vanzelfsprekend.”

Ook nam Van Duin de tijd om het bombardement op zijn geboortestad Rotterdam te memoreren. “Op 14 mei 1940 werd de binnenstad door zo’n zestig Duitse bommenwerpers met de grond gelijk gemaakt. Ruim 80.000 mensen werden dakloos, er vielen ontelbare gewonden en honderden doden, in nog geen twintig minuten.”

In tegenstelling tot vorig jaar, toen de koning op 4 mei een vrijwel lege Dam toesprak, was dit keer een kleine groep genodigden aanwezig. Het gaat om vertegenwoordigers van organisaties van diverse groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden. Het plein was niet toegankelijk voor andere belangstellenden. Plekken rondom de Dam, zoals het Damrak en Rokin, waren verlaten.