Nederland scherpt reismaatregelen VS weer aan: iedereen in quarantaine

Dat betekent dat vanaf donderdagochtend alle passagiers vanuit de VS bij aankomst verplicht tenminste vijf dagen in thuisquarantaine moeten en dat reizen naar Amerika worden afgeraden.

De maatregel geldt voor alle reizigers, ongeacht inentingen of negatieve testverklaringen, die sowieso voorgeschreven blijven.

Uitzonderingen voor reizigers die bijvoorbeeld ‘noodzakelijk familiebezoek’ plegen of een uitvaart bezoeken, blijven bestaan. Ook bestaat een uitzondering voor transferpassagiers die op Schiphol overstappen op een andere vlucht. Hen hangt echter vergelijkbare maatregelen in het land van aankomst boven het hoofd.

Omzeilen

Nederland loopt met de maatregel vooruit op buurlanden. Dat schept de mogelijkheid dat reizigers vanuit de VS via buitenlandse luchthavens naar ons land kunnen reizen en zo de quarantaineplicht kunnen omzeilen. “Wij horen al dat veel reizigers nu via Brussel, Parijs of Duitsland gaan vliegen,” zegt Marnix Fruitema van Barin, de vereniging van luchtvaartmaatschappijen.

Desondanks zal de maatregel grote gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Amerika en de wankele positie van luchtvaartmaatschappijen als KLM waarvoor transatlantische vluchten van levensbelang zijn. “Waar is deze maatregel op gebaseerd?”

“We kunnen wel zonder enige controle massaal gaan shoppen in Antwerpen maar niet, met alle voorzorgsmaatregelen, vliegen vanuit New York of Atlanta? Twee keer gevaccineerd, getest en geboosterd heeft dus geen enkele waarde.”

Geen overleg

Over de maatregel is door RIVM en kabinet opnieuw geen enkel overleg gevoerd met de luchtvaartsector, die pas vanochtend te horen kreeg dat de beperking werd ingevoerd. KLM spreekt van paniekvoetbal. “Vorige week is juist de testverplichting aangescherpt waardoor iedereen een negatieve test moet hebben. Wat voegt een quarantaine nu dan toe?”

Eerder deze maand overviel het kabinet KLM, Schiphol en de GGD ook al door - terwijl er al twee toestellen onderweg waren - een quarantainegebod vanuit Zuid-Afrika in te stellen. Op Schiphol moest de GGD toen hals over kop een testcentrum opbouwen, waardoor passagiers urenlang op elkaar gepakt moesten wachten. Minister de Jonge van Volksgezondheid verdedigde die maatregel daarop in de Tweede Kamer.

Nederland hief reisbeperkingen vanuit de VS afgelopen zomer op, nadat de Europese Unie haar grenzen weer opende voor de Amerikaanse passagier. Andersom hield de VS toen zijn grenzen dicht. Pas begin december konden passagiers weer zonder beperkingen naar Amerika vliegen.

Ook de belangenverenging van Nederlanders in het buitenland, SNBN, is ontstemd over de maatregel, waardoor het juist in deze periode voor landgenoten moeilijk wordt gemaakt om familie te bezoeken. “We willen dat mensen die volledig gevaccineerd en geboosterd zijn en een recente negatieve test kunnen overleggen, uitgezonderd worden en niet in quarantaine moeten.”