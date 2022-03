Nederland produceerde minder elektriciteit, met meer duurzame bronnen

Beeld Hollandse Hoogte / Kim van Dam

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek maandag. In 2020 was 27 procent van de elektriciteit afkomstig uit hernieuwbare bronnen. Met de stijging zit Nederland volgens het CBS in de Europese middenmoot. De groei in het gebruik van hernieuwbare bronnen komt vooral doordat de capaciteit is toegenomen van zonne- en windenergie, aldus het statistiekbureau.

De elektriciteitsproductie uit fossiele brandstoffen daalde met 11 procent. Die daling is voornamelijk veroorzaakt doordat aardgas vanaf het tweede kwartaal in 2021 duurder werd, stelt het CBS. Daardoor hebben aardgasgestookte centrales minder elektriciteit geproduceerd. De prijs voor kolen steeg minder hard, waardoor meer elektriciteit afkomstig was uit kolen dan een jaar eerder.

Nederland importeerde in 2021 ook elektriciteit. Nederland voerde meer in vanuit België. De uitvoer van elektriciteit daalde juist.

Biomassa

Het CBS plaatst wel een kanttekening bij het bericht over de toename van hernieuwbare bronnen. Biomassa is meegerekend als hernieuwbare bron voor elektriciteit, terwijl vanaf 2021 nieuwe duurzaamheidscriteria gelden voor vaste biomassa, ofwel houtige biomassa. Daardoor is het onduidelijk of biomassa in Nederland voldoet aan deze criteria en dus nog meetelt als hernieuwbare bron.