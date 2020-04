Nederland pompt tot vier miljard in KLM

Een groot deel van de KLM-vloot staat door de coronacrisis aan de grond. Beeld ANP

Volgens minister Wopke Hoekstra van Financiën kan KLM met deze steun zeker een jaar vooruit. Zonder staatsbijdrage zou het bedrijf, waar 28.000 mensen werken, vanaf de herfst in acute financiële problemen zijn gekomen. “Door nu stappen te zetten, is KLM straks beter voorbereid op de crisis,” aldus Hoekstra.

Aan de steun worden wel strenge voorwaarden gebonden. “Geen dividend, geen bonussen en geen winstdeling voor personeel en aandeelhouders zo lang KLM gebruik maakt van de steun. De sterkste schouders in het bedrijf, het management, de piloten, zullen ook salaris moeten matigen. Als je zoveel geld van de belastingbetaler investeert dan mag je ook wat terugvragen van het bedrijf.”

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (luchtvaart) moet de maatschappij daarbij ook toezeggingen doen op het gebied van hinderbeperking en milieu, zoals het terugdringen van het aantal nachtvluchten en de CO2-uitstoot.

Vitaal belang

Steun aan KLM sluit individuele steun aan andere bedrijven niet uit, aldus Hoekstra, alhoewel daar nog geen sprake van is. “Dit bedrijf is, met Schiphol, van vitaal belang voor ons land. We hebben een open en internationale economie en zijn afhankelijk van de KLM-verbindingen. Dat gaat verder dan het belang van de KLM en haar medewerkers.”

Het hulppakket maakt deel uit van een één-tweetje met Frankrijk. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno le Maire is Parijs akkoord met een pakket ter waarde van 7 miljard euro. Frankrijk steekt direct drie miljard euro in Air France en Air France-KLM en garandeert daarnaast commerciële leningen voor een bedrag tot vier miljard euro.

Volgens Hoekstra zal de Nederlandse constructie, los van de bedragen, lijken op die van Frankrijk. “Maar we zijn er nog over in gesprek met de banken, daar zijn we nog niet helemaal uit.” De hoogte van de directe staatssteun hangt af van de bereidheid van de banken. Op deze manier wordt de financiering volgens het kabinet zo veel mogelijk door de banken gefaciliteerd en neemt de Nederlandse staat enkel risico’s die de markt niet kan dragen. Daarom ook is de exacte hoogte van de Nederlandse steun nog niet bekend.

Frankrijk is nog niet van plan om de luchtvaartonderneming te nationaliseren of het Franse belang, 14 procent, verder te vergroten. Mogelijk gebeurt dat later, mocht het bedrijf nieuwe aandelen uitgeven. Ook Nederland handhaaft vooralsnog zijn belang van 6 procent in KLM en 14 procent in Air France-KLM.

Het is volgens Hoekstra niet uitgesloten dat de bestaande aandeelhouders van Air France-KLM - naast beide landen onder meer ook luchtvaartmaatschappijen Delta Air Lines en China Eastern die zelf in de problemen zitten - op enig moment alsnog gevraagd zullen worden in ruil voor aandelen geld te storten.

Penibel

In het vrijdag verschenen jaarverslag van KLM blijkt hoe penibel de maatschappij ervoor staat. De maatschappij, die sinds half maart 95 procent van haar vluchten heeft geschrapt, verwacht dat die situatie nog zeker drie maanden zal voortduren, waarna langzaam herstel volgt.

Vanaf het derde kwartaal ontstaat er volgens de maatschappij ‘tekort aan liquiditeit’, cash geldgebrek. Eind van het jaar moet de maatschappij bovendien leningen afbetalen, maar daarover zal opnieuw worden onderhandeld.

Deze week ontstond ophef doordat zowel KLM als moeder Air France KLM aanvankelijk vasthielden aan bonussen voor respectievelijk topman Pieter Elbers - zodat diens salaris volgens wens van het kabinet in lijn komt met zijn tegenhanger bij Air France - en Air France-KLM-topman Benjamin Smith. Beiden hebben inmiddels, na ophef, van bonussen afgezien en vast salaris ingeleverd.

Air France en KLM gaan momenteel door een storm van ongekende omvang,”reageert KLM-topman Pieter Elbers. “De Nederlandse overheid levert een steunpakket dat van net zo’n ongekende omvang is. Nederland mag rekenen op onze volledige inzet en op het waarmaken van het vertrouwen in ons bedrijf.”