Nederland pakt weer massaal de auto: files groter dan voor de pandemie

File op de A10. Beeld ANP

De 2,5 miljoen automobilisten die de app van Flitsmeister gebruiken, reden in september samen 1,25 miljard kilometer. Gemiddeld bedroeg hun vertraging 1202 minuten. Dat is ruim 100 minuten meer dan in september 2019, voor corona. De drukste spits was dinsdag 27 september, met 3100 minuten vertraging. In de ochtend stond er toen 925 kilometer aan files.

“De files zijn niet een klein beetje terug, we lijken na corona weer terug bij af,” zegt Jorn de Vries, directeur van Flitsmeister. Hij noemt het beeld behoorlijk alarmerend. “Als corona ons iets heeft geleerd, is dat zo veel files niet nodig zijn als we de manier waarop we werken aanpassen.”

De Vries constateert dat automobilisten gewend lijken aan de hoge brandstofprijzen. “Dit voorjaar stapten we daardoor iets minder vaak in de auto, inmiddels rijden we echter net zoveel als vanouds.”

De ANWB bevestigt het beeld. “Het aantal files was in september gemiddeld 16 procent groter dan in september 2019,” zegt Arnoud Broekhuis, manager verkeersinformatie. Zo telde vorige maand vier ochtendspitsen van 600 kilometer of meer. “September 2019 kende er slechts twee.”

Regionale verschillen

Wel zijn er grote regionale verschillen. Met name in Zuid-Holland (+17 procent), Noord-Brabant (+37 procent), Gelderland (+28 procent) en Utrecht (+12 procent) namen de files fors toe. In Noord-Holland was juist een lichte daling van 1,6 procent te zien.

De toegenomen verkeersdrukte beperkt zich niet tot de spits. Overdag telde september ruim de helft meer files (+60 procent) dan voor corona. De ochtendspits was in september drukker (+13 procent), de avondspits was ook drukker (+12 procent).

Oorzaak van de drukte is dat werknemers weer in groten getale naar kantoor rijden, zegt file-expert Broekhuis. “Sinds corona zijn er 360.000 auto’s bij gekomen. Die lijken veel gebruikt te worden.” De problemen bij NS helpen mogelijk ook niet mee.

Ondanks de terugkeer van de files zijn we wel degelijk flexibeler gaan werken door corona, ziet de ANWB. “Met name de dinsdag en donderdag is het veel drukker. De maandag, vrijdag en in mindere mate woensdag blijven relatief rustig.”

Stimuleer thuiswerken

Volgens verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen liegen de cijfers er niet om. “De overheid moet het thuiswerken veel actiever stimuleren bij bedrijven. “Beloon bedrijven die dat doen en stel financiële prikkels in. Dat gebeurt nu niet, de overheid komt hoogstens met een bewustwordingscampagne.”

Tertoolen denkt dat de cijfers tonen dat Nederlanders files eigenlijk helemaal niet zo erg vinden. “Veel werknemers kunnen echt wel anders, maar stappen tóch in de auto. Dan kies je er zelf voor.”

ANWB-file expert Arnoud Broekhuis verwacht ondertussen dat het dit najaar druk blijft. Tegelijk zullen oktober en waarschijnlijk november niet dezelfde periode in 2019 overtreffen. “Toen waren er een aantal spitsen van 1000 km of meer. Naast erg slecht weer waren er dat najaar diverse protesten van boeren en bouwers.”