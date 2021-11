Nederland op avondslot: dit zijn de aangescherpte coronaregels

Het kabinet heeft de coronamaatregelen weer aangescherpt. Beeld ANP

Avondlockdown voor horeca, cultuur, winkels en sport

Horeca, cultuurgelegenheden en niet-essentiële winkels moeten tussen 17.00 uur ‘s avonds en 05.00 uur ‘s ochtends dicht. Het gaat hierbij ook om musea, theaters en pretparken. Ook mag er tussen die tijden geen (amateur)sport plaatsvinden, ook niet in sportscholen. Daarbij geldt voor kinderen geen uitzondering. Supermarkten en andere essentiële winkels zoals drogisterijen mogen tot 20.00 uur ’s avonds open blijven.

Onderwijs: mondkapjes en zelftesten

Het onderwijs blijft open, maar er komen wel looproutes in de scholen, mondkapjes in de gang voor leerlingen vanaf groep 6 en in het voortgezet onderwijs. Docenten en leerlingen vanaf groep 6 en in het hele voortgezet onderwijs krijgen het advies zich twee keer per week zelf te testen. Kinderen jonger dan 12 jaar met milde neusverkoudheid en een snotneus moeten thuisblijven en zich laten testen bij de GGD.

Bezoek thuis blijft maximaal vier

Thuis zijn er nog altijd vier mensen welkom op bezoek. Ouderen vanaf zeventig jaar wordt gevraagd op te passen in contacten met de kleinkinderen. Dringend advies: doe een zelftest als je op bezoek gaat, of bezoek ontvangt, en bezoek maar één gezin.

Thuiswerken

Het kabinet geeft een dringend advies: blijf zoveel mogelijk thuis. Werk thuis als het kan. Kan dat niet: houd op het werk altijd 1,5 meter afstand.

Mondkapje en 1,5 meter afstand

1,5 meter afstand én een mondkapje zijn verplicht op alle plaatsen waar een vaste zitplaats geldt, zoals in de horeca, musea, beurzen, bioscopen en theaters, en voor doorstroomlocaties zoals beurzen. Er kunnen dus minder mensen naar binnen.

Medische contactberoepen

Medische contactberoepen, zoals bijvoorbeeld tandartsen, houden normale openingstijden - zij mogen dus wél in de avond open zijn.

De regels gelden in ieder geval tot en met 18 december. Op dinsdag 14 december bekijkt het kabinet wat het effect is geweest van de maatregelen en wat er verder moet gebeuren.