Nederland nog lang niet uit lockdown: ‘We zijn er écht nog niet’

Haagse bronnen bevestigen dat een verlengde lockdown onafwendbaar is. Beeld ANP

“Ik ben niet erg hoopvol over wat er kan op 19 januari,” zegt premier Mark Rutte dinsdag tijdens een ingelast Kamerdebat over de coronacrisis. Hoewel het kabinet pas begin volgende week de knoop doorhakt over verlenging van de lockdown, staan alle seinen nu al op rood. “Je moet terug naar 3 ic-opnames per dag,” aldus Rutte. “We zitten nu op 50, 60 ic-opnames per dag. Pas bij 10 ic-opnames - en dan praat je over zo’n 3600 besmettingen per dag - kun je iets versoepelen. We zijn er écht nog niet.’’

Gisteren kwamen er ruim 6400 nieuwe besmettingen bij, 247 minder dan een dag eerder. “Ik ben wel blij dat de cijfers afbuigen, maar op deze manier kan het nog heel lang duren voordat de ziekenhuizen iets van verlichting merken,” waarschuwt Rutte. Hij wijst op de situatie in Duitsland en Engeland. De Duitse regering heeft de lockdown verlengd tot 31 januari. Engeland zit nog zeker tot half februari op slot.

Aanscherping

Haagse bronnen bevestigen dat een verlengde lockdown onafwendbaar is. Dat betekent dat niet alleen de horeca, maar ook alle niet-essentiële winkels en sportclubs langer dichtblijven. Het zou kunnen dat er een aanscherping komt: het kabinet denkt daarbij aan het dichtgooien van meer winkels en het sluiten van hotels voor recreatieve overnachtingen.

De scholen - die op 18 januari weer zouden openen - moeten ook op slecht nieuws rekenen. Het Outbreak Management Team (OMT) bekijkt op dit moment wat de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus betekent voor de verspreiding onder kinderen. Als het klopt dat die variant meer rondgaat onder de jeugd, blijven de scholen dicht.

Jaarwisseling

Volgens het RIVM blijven ‘overtuigende effecten van de lockdown van 15 december vooralsnog uit’. Het instituut had gehoopt dat de besmettingscijfers al flink gekelderd zouden zijn. Het kabinet vreest dat de cijfers de komende dagen nog stijgen. Vanwege de jaarwisseling hebben veel mensen elkaar opgezocht, wat mogelijk tot meer besmettingen leidt.