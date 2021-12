Nederland moet op slot: kabinet komt met harde winterlockdown, zonder avondklok

OMT-voorzitter Jaap van Dissel neigt, sterker dan voorheen, naar vroegtijdig op de rem trappen. Beeld ANP

Het kabinet neemt het OMT-advies voor een harde lockdown over, bevestigen bronnen rond het Binnenhof. Details volgen bij de persconferentie om 19.00 uur. Maar de winterlockdown betekent dat de komende tijd alleen nog essentiële winkels en diensten (bijvoorbeeld supermarkten en fysiotherapeuten) open zijn.

Verder gaat het slot erop, net als vorig jaar december. Kappers, horeca, musea, sport, theaters en onderwijs moeten dicht. Het aantal contacten moet fors omlaag om de verwachte omikrongolf te dempen.

Het kabinet trekt uit voorzorg aan de noodrem. De omikronpiek moet nog komen, met de lockdown hopen betrokkenen het aantal infecties beperkt te houden, zodat tijd gekocht wordt om zoveel mogelijk boosterprikken te zetten. Na drie vaccinaties lijkt de bescherming tegen ernstige ziekte door de nieuwe mutant vooralsnog stevig.

Een avondklok zou ditmaal niet in de planning zitten. Die kost ook veel tijd om weer in te voeren. Het aantal bezoekers thuis blijft gelijk, met vier per dag. Een zelftest wordt daarbij wel aanbevolen.

Omikron

De nieuwe versie van het coronavirus grijpt razendsnel om zich heen, onduidelijk is hoeveel zieker mensen worden dan bij de deltavariant. Er zijn lichtpuntjes op dat vlak, maar het ontbreekt nog aan degelijke analyses.

Maar het kabinet wil niet wachten tot de zorg mogelijk opnieuw overloopt en trapt nu al op de rem. Eerder ingrijpen is een van de belangrijke lessen van dit najaar, erkent het OMT.

Zorgen

Rondom de snel opkomende omikronvariant heerst wereldwijd een stemming van alarm. In Nederland golden al wat meer restricties toen de nieuwe mutant opkwam. Daardoor lijkt de omikrongolf hier later te landen. Maar de verspreiding gaat razendsnel: in Amsterdam is het aandeel omikrongevallen in ruim een week tijd vertienvoudigd. Vorige week maandag was 2,5 procent van de infecties een omikronvariant, nu is dat al meer dan een kwart.

Het OMT boog zich vrijdagochtend over de nieuwste gegevens rond de omikronvariant in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken. “We maken ons zorgen, de verspreiding gaat heel erg snel,” zei minister De Jonge na afloop van de ministerraad vrijdag al. “We zullen bekijken of extra maatregelen nodig zijn om de golf te verlagen en te vertragen.”

Als de omikronvariant in korte tijd veel meer mensen besmet dan de deltavariant, stromen ziekenhuizen sneller vol dan voorheen, ook als de omikronvariant inderdaad niet ziekmakender is. Dat kunnen de Nederlandse ziekenhuizen er niet bij hebben, met momenteel ruim 2470 opgenomen coronapatiënten (van wie 638 op de ic).