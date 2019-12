Nederland lijkt ‘meeste kans’ te maken op uitlevering Taghi

Jannine van den Berg tijdens een persconferentie over de ontwikkelingen rond de aanhouding van Ridouan Taghi. Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie rekent erop dat Taghi snel door Dubai zal worden uitgeleverd aan Nederland. Dat zei landelijk hoofdofficier Fred Westerbeke maandag na afloop van de persconferentie na de arrestatie van Taghi. Hij rekent op weken, ‘misschien sneller’.

Voor zover bekend heeft Dubai tot nu toe eenmaal een verdachte aan Nederland uitgeleverd. In 2016 leverde het emiraat een 65-jarige man uit die ‘als bankier van de onderwereld’ grote geldbedragen zou hebben witgewassen. Dat kon omdat de Verenigde Arabische Emiraten lid zijn van de Verenigde Naties. In één VN-verdrag is geregeld dat verdachten van corruptie, witwassen of lidmaatschap van een criminele organisatie wel kunnen worden uitgeleverd.

Topadvocaat en hoogleraar internationaal recht Geert-Jan Knoops merkt daarbij op dat het VN-verdrag geen uitlevering toestaat op basis van liquidaties. “Dus als hij op basis van dat verdrag wordt uitgeleverd, beperkt dat de reikwijdte voor de vervolging in Nederland,” aldus Knoops. Met andere woorden: het zou dan zo zijn dat justitie Taghi niet kan vervolgen voor liquidaties, maar slechts voor witwassen of lidmaatschap van een criminele organisatie. “Als hij wel op basis van dat verdrag wordt uitgeleverd en vervolgd dreigt te worden voor liquidaties, kan hij dat dan dus aanvechten.”

Enige voorzichtigheid

Knoops zegt het met enige voorzichtigheid. Ook de advocaat weet niet welke afspraken al tussen Dubai en Nederland zijn gemaakt. Bovendien heeft de uitleveringsrechter in Dubai het laatste woord. Als die besluit dat deze zaak zo ernstig is en Taghi moet worden uitgeleverd mede omdat hij verdacht wordt van liquidaties, kan hij daarvoor in Nederland weer wel berecht worden.

De hele procedure kan nog enige tijd in beslag nemen. “Hoe lang? Geen idee,” zegt Knoops. “Daarbij speelt ook zijn eigen proceshouding mee.”

Overigens wordt Taghi in Marokko ook door de politie gezocht, onder meer in verband met de moord op de zoon van een rechter. En Dubai heeft wel een uitleveringsverdrag met Marokko. Maar voorlopig lijkt Nederland ‘de meeste kans’ te maken op Taghi. Naar verluidt zijn er al maanden ambtenaren van het ministerie bezig een eventuele uitlevering voor te bereiden.