Nederland koopt samen met VS negentig Tsjechische tanks voor Oekraïne

Een vergelijkbare T-72 tank. Foto ter illustratie. Beeld Ukrainian Defence Ministry/Handout via REUTERS

Dat heeft minister Kajsa Ollongren (Defensie, D66) aan de Tweede Kamer geschreven. De Tsjechische T-72-tanks zijn van Russische makelij, wat handig is voor Oekraïense strijdkrachten. Zij waren vaak al gewend aan oud-Sovjet-materieel. De eerste tanks gaan nog dit jaar naar het oorlogsgebied, de rest begin volgend jaar.

Ollongren schrijft dat het ‘effect op de gereedheid van de Nederlandse krijgsmacht beperkt’ is. Omdat Nederland de tanks samen met de VS koopt, gaat de wapenlevering niet ten koste van de Nederlandse krijgsmacht. Eerder stuurde Nederland veel materieel en munitie uit de eigen voorraad naar Oekraïne. Zo werden eerder samen met Duitsland ook pantserhouwitsers aan het land gegeven.

Wapenfabrieken

Daarnaast levert Nederland nog eens militaire goederen ter waarde van 75 miljoen euro aan Oekraïne. Om wat voor materiaal dat gaat, blijft geheim. Het gaat volgens Ollongren om wapens waar Oekraïne behoefte aan heeft. Voor de tanks maakt de defensieminister, net als bij de pantserhouwitsers, een uitzondering door die aankoop wel wereldkundig te maken. “Dit gaat om groot materieel wat we samen met onze partners de Verenigde Staten en Tsjechië. De VS maakt het vandaag ook openbaar.”

Wel is duidelijk dat Nederland de spullen aanschaft ‘bij de industrie’, dus direct bij wapenfabrieken. De in totaal 120 miljoen euro die met de militaire hulp voor Oekraïne gemoeid is, komt uit de algemene middelen.

Volgens Ollongren is het pakket ‘een belangrijk signaal naar Rusland’ omdat het laat zien dat Oekraïne ‘veel vrienden heeft in de wereld’. “We laten zien dat Oekraïne kan blijven rekenen op hun partners zo lang Rusland doorgaat met de illegale oorlog. Met de winter in aantocht ontstaat er een moeilijke situatie.”