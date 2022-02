Nederland is weer open: dit zijn alle versoepelingen op een rij

Beeld Ramon van Flymen/ANP

De openingstijden van de horeca worden verruimd tot 01.00 uur ’s nachts. Een week later, vrijdag 25 februari, volgen verdere verruimingen en mogen de openingstijden van vóór de coronacrisis weer worden gehanteerd. Ook vervalt dan de 1,5 metermaatregel en grotendeels de coronapas, en de plicht tot het dragen van een mondkapje.

De isolatieduur van besmette personen wordt ook deze vrijdag ingekort: positief geteste personen hoeven, mits ze 24 uur klachtenvrij zijn, geen zeven maar vijf dagen dagen thuis te blijven.

Het advies om thuis niet meer dan vier mensen tegelijk te ontvangen, kwam dinsdag al te vervallen. Ook de aangekondigde versoepeling van het thuiswerkadvies ging meteen nadat minister Kuipers het bij de persconferentie had verkondigd in. Het advies was tot nu toe nog om volledig thuis te werken als dat kan. Dat wordt nu: werk maximaal de helft van de werktijd op kantoor.

Volgende week

Vanaf volgende week vrijdag kunnen ook evenementen zonder vaste zitplaats weer doorgaan, met een maximum van 500 bezoekers. Voor evenementen met meer dan 500 personen, zoals in voetbalstadions, blijft een vaste zitplaats en mondkapje tot 25 februari wel verplicht. Wel voert het kabinet bij grote evenementen zonder vaste zitplaats, zoals festivals met meer dan 500 bezoekers, de 1G-regel in: álle bezoekers, gevaccineerd of niet, moeten dan een negatief testresultaat kunnen tonen.

Op 15 maart beoordeelt het kabinet of ook de resterende maatregelen nog nodig zijn.