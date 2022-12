Nederland is na drie jaar corona niet goed voorbereid op een nieuw virus

Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, tijdens het coronadebat eerder deze week. Beeld ANP

Met meerdere crises is een nieuwe, ontwrichtende pandemie misschien geen populair onderwerp, maar toch is het nodig om op het ergste voorbereid te zijn. Want corona mag verleden tijd lijken, in China loert een risico en morgen kan een onbekende ‘ziekte X’ uitbreken, zegt Jaap van Dissel, voorzitter van het Outbreak Management Team. “Het is als met aardbevingen: de tweede kan vlak na de eerste komen. Maar hoe die verloopt, hangt echt van context, het type ziekteverwekker, de kennis en beschikbare behandelingen af.”

De finish van de coronapandemie lijkt in zicht, maar de versoepelingen in China vormen een potentieel risico. Na jaren van harde lockdowns krijgt het virus er nu vrij spel onder een bevolking die nog niet veel immuniteit heeft. Dat kan een recept zijn voor infectiegolven en de opkomst van een nieuwe variant. Maar is Nederland nu wél klaar voor zo’n ziekmakende mutatie of een compleet nieuwe pandemie?

999 Intensivecarebedden

Noodziekenhuizen in Ahoy en plannen voor meerdere personen aan één beademingsmachine: tijdens de eerste coronagolf was de aanpak boven alles een intense strijd om meer intensivecareplekken.

Momenteel zijn er volgens ministerie van Volksgezondheid 999 ic-bedden beschikbaar in de Nederlandse ziekenhuizen. Dat moeten er standaard 1150 worden en in geval van een crisis zelfs 1700.

Daarna is de rek eruit. De ontnuchterende boodschap van minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid): er komt niet meer zorgpersoneel bij, dus ook geen extra plekken. Wel wordt er een allround zorgploeg klaargestoomd. Na de opleiding Basis Acute Zorg kan dit flexibele personeel op meer plekken werken. Bij een volgende pandemie gaan zij massaal de nieuwe patiënten helpen. Dan lopen mensen met andere aandoeningen wel weer medische zorg mis.

Voorraad mondkapjes

Door tekorten en lockdowns was er tijdens de pandemie een nijpend tekort aan mondkapjes en andere beschermingsmiddelen. Dat leidde tot chaos, leed en indirect ook tot de omstreden mondkapjesdeal met Sywert van Lienden.

Dat nooit weer, concludeert de politiek. Maar bijna drie jaar na de eerste corona-uitbraak schiet het met zelfredzaamheid niet op. Sterker nog, een grote medicijnenfabrikant, zo werd deze week bekend, verdwijnt na faillissement. Het kabinet wil deze niet overeind houden. Intravacc, het laatste overheidsvaccininstituut in Bilthoven, staat op het punt geprivatiseerd te worden. Wel wordt ziekenhuizen en verpleeghuizen straks verplicht om meer voorraden medicijnen en mondkapjes op de plank te leggen. Ondertussen worden de mogelijkheden van een mondkapjesfabriek op eigen bodem nog altijd ‘onderzocht’.

Nationale Zorgreserve

Het idee van twee jaar geleden klonk even simpel als effectief: bouw een bestand met voormalig zorgpersoneel – inmiddels met pensioen of van baan gewisseld – dat in tijden van nood bereid is bij te springen. Kuipers laat momenteel bekijken hoe de Nationale Zorgreserve moet worden georganiseerd en bestuurd. Een ander onderzoek loopt nog, naar de wijze waarop de reservist ‘geworven, gebonden en geboeid’ kan blijven. Inmiddels zijn er 1348 reservisten aangemeld. Als morgen een nieuwe variant of ziekte opduikt, zijn zij direct inzetbaar. Maar de ‘aansturing’ is dus nog niet uitgedokterd, noch de begeleiding.

Meer inspraak

Kamerlid Fleur Agema (PVV) concludeert na honderden uren coronadebat: de Tweede Kamer heeft bar weinig kunnen uitrichten. Gisteren spraken de fracties voor de 59ste keer over het virus, maar het was politiek in de marge: het kabinet zette de koers uit in het Catshuis. “We zijn buitenspel gezet,” vindt Agema. “De avondklok ging een half uurtje later in, moties over klein grut worden gesteund. Maar verder konden we niks.”

Kleine punten worden gevierd: het alternatieve eiwitvaccin kwam er vooral na politiek druk, de zorgreserve dus ook, en de buitenterrassen die zonder coronatoegangsbewijs toegankelijk waren. Dat het 2G-plan – waarbij ongevaccineerden onwelkom zouden zijn – niet doorging, kwam door fracties in het parlement. En er komt nieuw onderzoek naar het effect van ventilatie. “Verder breng je als Kamerlid ook kritiek en zorgen die bij mensen in het land leven over,” zegt Joba van den Berg (CDA).

De Tweede Kamer eist voortaan meer inspraak en de nieuwe coronawet (nog niet ingevoerd) moet dat regelen. Hoe dat praktisch zal werken is onduidelijk. Stel dat minister Kuipers hoort over een uiterst dodelijk virus in Italië en er drie vluchten uit Rome op Schiphol landen, moet hij dan wachten tot de Kamervoorzitter een debat heeft gepland?