Nederland haalt CO2-doelen niet, Raad van State dringt aan op extra klimaatbeleid

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijft Nederland steken op 38 tot 48 procent minder broeikasgassen in 2030. Dat de verduurzaming nog niet snel genoeg gaat, blijkt ook uit de verwachting dat Nederland in 2021 waarschijnlijk niet kan voldoen aan het Urgenda-vonnis.

Duurzaamheidsorganisatie Urgenda stapte naar de rechter om de Nederlandse staat te dwingen in 2020 de uitstoot van broeikasgassen met 25 procent terug te dringen. In 2020 is dat mogelijk gelukt, maar bijna per ongeluk, onder meer door een storing in een grote kolencentrale. PBL verwacht dat, door de strenge winter van begin dit jaar bijvoorbeeld, de uitstoot in 2021 weer stijgt zodat Nederland alsnog niet kan voldoen aan de historische uitspraak in de Klimaatzaak.

Nieuw beleid

Die conclusies trekt het PBL donderdagochtend in de jaarlijkse Klimaat- en Energie Verkenning. Om de doelen voor 2030 te halen is nieuw klimaatbeleid nodig, concludeert PBL uit zijn doorrekeningen. Volgens PBL staat het volgende kabinet voor een grote opgave om het bestaande beleid uit te voeren en daar tegelijk een schepje bovenop te doen om bij te dragen aan de EU-doelen voor het terugdringen van broeikasgassen - die zijn bijgesteld naar 55 procent in 2030.

De Raad van State, het hoogste adviesorgaan voor het kabinet en de Tweede Kamer, concludeert uit de PBL-berekeningen dat het tekortschieten van het Nederlandse klimaatbeleid ‘onverantwoord’ is. De Raad van State verwijst daarbij naar de Klimaatwet waarin de doelstellingen formeel zijn vastgelegd en bepleit een aparte minister die helemaal verantwoordelijk is voor het klimaatbeleid. In het huidige, demissionaire kabinet is de minister van Economische Zaken tegelijk ook minister van Klimaat.

Afgelopen jaar is wel progressie geboekt. Vorig jaar schatte PBL nog dat Nederland in 2030 zou uitkomen op 30 tot 40 procent minder broeikasgassen. De afgelopen jaar vastgelegde CO 2 -heffing voor industrie zorgt volgens PBL voor ‘een trendbreuk’, ook al omdat die wordt gecombineerd met een royale subsidieregeling voor bijvoorbeeld ondergrondse CO 2 -opslag. Consequentie is wel dat de onzekerheden volgens PBL groot zijn. Dat het demissionaire kabinet op Prinsjesdag bijna 7 miljard extra uittrok voor Klimaatbeleid. is nog niet meegenomen in de PBL-berekeningen.

Stikstof

Volgens PBL zou het nieuwe kabinet bij het bijstellen van het klimaatbeleid meteen stil moeten staan bij de doelstellingen voor de lange termijn en het terugdringen van de uitstoot van stikstof. In 2050 moet de uitstoot met 95 procent teruggedrongen zijn, volgens de Klimaatwet.

Oud-VVD-leider Ed Nijpels, onder wiens leiding in 2019 het Klimaatakkoord werd gesloten met onder meer werkgevers en vakbonden, is er klaar mee dat met name zijn eigen partij, de VVD, blijft roepen dat klimaatbeleid ‘haalbaar en betaalbaar’ moet zijn. Die opstelling “gaat voorbij aan de realiteit,” vindt hij.

Aan de formatietafel moeten verregaande afspraken worden gemaakt om belangrijke knelpunten weg te nemen, zegt Nijpels. “Een dun regeerakkoord? Je zuster! Het is ondenkbaar dat je het klimaatbeleid in een nieuw regeerakkoord beschrijft in twintig regeltjes.”