Nederland gewaarschuwd voor Palestijnse ‘terreursubsidie’

Een Palestijnse jongen houdt een wapen vast tijdens een bijeenkomst van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina (PFLP) in december 2019. Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Begin juli schortte minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) de miljoenensubsidie aan de Palestijnse hulporganisatie UAWC (Union of Agricultural Work Committees) op, omdat twee voormalig medewerkers worden verdacht van de bomaanslag in augustus vorig jaar. Bij die aanslag kwam de 17-jarige dochter van een rabbijn om het leven.

Het salaris van de twee verdachten bleek betaald te zijn met Nederlands subsidiegeld. Daar kwam Kaag pas in juli achter, terwijl de twee ex-medewerkers al kort na de aanslag werden opgepakt. De twee verdachten bleken ook een pasje te hebben van de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah.



Volgens minister Kaag zijn er nooit aanwijzingen geweest dat de UAWC banden heeft met terreurorganisaties. Uit brieven van drie pro-Israëlische instellingen blijkt echter dat de Nederlandse vertegenwoordiging in de Palestijnse gebieden in 2012, 2018 en 2019 is gewaarschuwd voor banden tussen de UAWC en de Palestijnse terreurgroep PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina).

Onderzoek

De eerste brief dateert van 2012 en is afkomstig van de Israëlische organisatie Shurat Hadin. Een woordvoerder van Kaag laat weten dat niet bekend is of de Nederlandse vertegenwoordiging deze brief inderdaad heeft ontvangen. Wel was Nederland op de hoogte van de aantijgingen.

“Deze beschuldigingen van Shurat Hadin zijn destijds onderzocht door Australië, met onder meer de Australische veiligheidsdienst en politie,” zegt de woordvoerder. Volgens het Australische onderzoek bewezen de aantijgingen niet dat de PFLP controle had over middelen van de UAWC. Ook zou niet gesteld kunnen worden dat met steun aan UAWC sprake zou zijn van directe of indirecte steun aan terroristische organisaties. Wel bleek uit het onderzoek dat drie voormalige UAWC-bestuursleden vermoedelijk een band met de PFLP hadden.



“Mede op basis van dat onderzoek concludeerde Nederland in 2013 dat de samenwerking met UAWC, als leidende partner in een consortium, kon worden aangegaan,” zegt de woordvoerder van Kaag. De UAWC helpt onder meer Palestijnse boeren bij hergebruik van regenwater en het planten van waterzuinige gewassen. Tussen 2017 en 2020 incasseerde het consortium 11,7 miljoen euro Nederlandse subsidie.

‘Geen aanwijzingen’

In 2018 en 2019 zijn opnieuw brieven verstuurd naar de Nederlandse vertegenwoordiging waarin werd gewezen op mogelijke banden tussen de UAWC en de PFLP. Deze brieven zijn toentertijd gedeeld met het ministerie. De brief van 2018 was afkomstig van het International Legal Forum (ILF), een Israëlische juridische ngo.

Op 13 mei 2019 waarschuwde de UK Lawyers For Israël (UKFLI) voor de vermeende terroristische achtergrond van meerdere (ex-)medewerkers van de UAWC. De Nederlandse vertegenwoordiger Kees van Baar liet in een antwoord weten dat de Nederlandse overheid ‘geen aanwijzingen heeft dat de financiële steun van Nederland aan de UAWC gebruikt is door terroristische organisaties’.

Kamervragen

In opdracht van minster Kaag loopt inmiddels een extern onderzoek naar mogelijke banden tussen de UAWC en de PFLP. Dat onderzoek moet in het najaar klaar zijn. VVD, CDA, ChristenUnie, PVV en SGP hebben Kamervragen gesteld over de kwestie. De partijen willen onder meer weten wat is gedaan met de waarschuwingen aan het adres van de Nederlandse vertegenwoordiging.

“Ook vragen wij ons af hoe het kan dat pas vorige maand een extern onderzoek is aangekondigd, terwijl in augustus vorig jaar al aan Nederland is gemeld dat de twee UAWC-medewerkers verdacht worden van betrokkenheid bij de aanslag,” zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die samen met partijgenoot Martijn van Helvert Kamervragen heeft gesteld.