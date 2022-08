Nederland geeft Oekraïne 80 miljoen euro extra hulp

Minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) bekijkt beschadigde gebouwen door beschietingen tijdens een werkbezoek aan Oekraïne in het kader van de wederopbouw. Beeld SERGEY DOLZHENKO / ANP

Het grootste deel van het geld (65 miljoen) is bedoeld voor de wederopbouw. Hiermee kunnen bijvoorbeeld Nederlandse bedrijven worden gefinancierd die de infrastructuur, zoals bruggen en wegen, in Oekraïne willen herstellen. Ook wordt 10 miljoen euro vrijgemaakt voor het opruimen van mijnen en andere explosieven, aldus Schreinemacher. “Ontmijning is van levensbelang. Pas als explosieven zijn ontmanteld, kunnen mensen veilig terugkeren naar hun huis of hun landbouwgronden en kan het herstelwerk beginnen.”

Ollongren kijkt of er training en steun kan worden gegeven aan de explosievenopruimingsdienst van Oekraïne.

Verder onderzoekt Nederland samen met Denemarken en Zweden de mogelijkheid om drie steden te ‘adopteren’ voor wederopbouw. Dat gebeurt op verzoek van de Oekraïense regering, zegt Schreinemacher. Het gaat om Cherson, Odessa en Mikolajev. Die eerste stad is trouwens nog in handen van de Russen. Schreinemacher maakt een miljoen euro vrij als bijdrage aan de eerste plannen voor de wederopbouw van de drie steden.

Wapenhulp

De wapenhulp zal worden voortgezet, beloofde minister Ollongren. Nederland leverde al voor 210 miljoen euro aan militaire goederen. Dat gaat wel ten koste van de voorraden van de Nederlandse strijdkrachten. Daarom wordt gekeken naar de mogelijkheden om direct materieel te bestellen bij fabrikanten. Het Verenigd Koninkrijk en Oekraïne hebben hier samen al een fonds voor opgericht. Ollongren overweegt een bijdrage aan dit fonds.

In het najaar gaat waarschijnlijk een forensisch team van Defensie naar Oekraïne om meer bewijzen te verzamelen van oorlogsmisdaden. Dat gebeurt onder de vlag van het Internationaal Strafhof (ICC). In mei zochten al meer dan dertig marechaussees in Oekraïne ongeveer twee weken lang naar sporen en bewijzen van oorlogsmisdaden.

De bewindslieden gingen onder meer langs in Irpin, een voorstad van Kiev. Daar is aan het begin van de Russische inval zwaar gevochten. Het bezoek was geheim gehouden in verband met de veiligheid. Eerder brachten premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) al een bezoek aan het land, dat op 24 februari werd aangevallen door Rusland.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: