Nederland geeft 478 stukken roofkunst terug aan Sri Lanka en Indonesië

Het kanon van Kandy werd in 1765 door Nederlanders buitgemaakt tijdens de belegering en plundering van Kandy. Het voorwerp, onder meer ingelegd met robijnen, gaat terug. Beeld Rijksmuseum

In een paar gevallen zijn de stukken duidelijk geroofd, maar niet van alle objecten is dat met zekerheid te zeggen. Volgende week wordt een eigendomsoverdracht aan Indonesië gehouden in het Museum Volkenkunde in Leiden, de overdracht aan Sri Lanka volgt later.

Het kabinet voldoet met het teruggeven niet alleen aan een verzoek van Sri Lanka en Indonesië, maar volgt ook de adviezen van de commissie Koloniale Collecties, die onderzoek deed naar roofkunst in Nederlandse musea.

Staatssecretaris Uslu spreekt van een ‘historisch moment’, dat vooral een periode inluidt van nauwere samenwerking met Sri Lanka en Indonesië. “We geven niet alleen voorwerpen terug,” voegt ze daaraan toe. Het gaat voornamelijk om stukken van grote betekenis, waaronder het met goud versierde kanon van Lewke en de Lombokschat met honderden stukken, waaronder sieraden.

Kanon van Kandy

Het gaat onder meer om zes voorwerpen uit de collectie van het Rijksmuseum, dat zelf ook onderzoek doet naar de herkomst van objecten uit de koloniale collectie. De voorwerpen gaan terug naar Sri Lanka. “Wij waarderen het besluit van de staatssecretaris en zien deze restitutie als een goede stap in de samenwerking met Sri Lanka,” aldus directeur Taco Dibbits.

Een van de voorwerpen is het kanon van Kandy, een kanon gemaakt van brons, zilver en goud, ingelegd met robijnen, dat een ceremoniële functie had. Het werd in 1765 door Nederlanders buitgemaakt tijdens de belegering en plundering van Kandy door troepen van de VOC. Sinds 1800 bevindt het zich in de collectie van het Rijksmuseum.

