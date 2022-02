Nederland gaat open: anderhalve meter verdwijnt, mondkap mag af

Dancemuziekliefhebbers tijdens een optreden in de Ziggo Dome. Voor grote binnenevenementen waar meer dan vijfhonderd gasten komen, zonder vaste zitplaats is wel een negatieve sneltest verplicht. Beeld ANP / ANP Kippa

Het ‘oude normaal’ is bijna terug, nu de omikrongolf luwt en het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen gestaag afneemt. Vrijdag vervallen veel van de laatste lockdownregels: de verplichte anderhalve meter afstand verdwijnt en daarmee dus ook protocollen rond gescheiden bezoekersstromen, gezondheidscheck, vaste zitplek en de 3G-coronapas. Voor een bezoek aan theater, café, museum of restaurant is dus geen QR-code meer nodig.

De sluitingstijden worden helemaal vrijgegeven, tot vrijdag moest alles nog dicht tussen 01.00 en 05.00 uur ’s nachts. De mondkapplicht vervalt overal behalve in en rond het openbaar vervoer, op de luchthaven en in het vliegtuig. Dus in metro, tram, trein, bus en ander ov − én op de stations − moet het kapje nog op. In winkels en op scholen mag het af.

Advies

Het ‘dringende advies’ blijft om een mondneusmasker te dragen op plekken waar mensen dichter op elkaar zijn, zoals in drukke winkelstraten, op markten en op werkplekken waar geen afstand gehouden kan worden.

Het kan geen kwaad om afstand te houden of een mondmasker te dragen, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers vorige week nog: “We deden in het verleden vaak lacherig over Aziatische landen waar het gebruikelijk is een mondmasker te dragen, maar het is verstandig als wij dat ook doen.” Ook verschillende ziekenhuizen hanteren nog regels − zoals het dragen van mondkapjes − om infecties te voorkomen.

De bekende basisadviezen blijven ook: ventileren, handen wassen, thuis blijven en (zelf)testen bij klachten. Bij bezoek aan kwetsbaren of drukke plekken adviseert de overheid vooraf een zelftest te doen.

Verder kan vrijwel alles weer. En mocht de situatie het toelaten, dan vervallen binnenkort ook 1G en de mondkapregel. “De situatie waar we nu in zitten is relatief stabiel,” zei Kuipers afgelopen week in de Eerste Kamer. “Ik was echt een groot voorstander van een versnelde versoepeling. Ik heb eerder al de enorme impact genoemd, die de maatregelen hebben gehad.”