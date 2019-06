NCTV waarschuwt voor jihadistische gezinnen

Kinderen die in zo’n omgeving opgroeien, kunnen op latere leeftijd een dreiging gaan vormen. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) in een nieuw rapport over de terroristische dreiging in Nederland.

“Kinderen in jihadistische gezinnen kunnen de basis vormen voor een nieuwe generatie jihadisten door het gedachtegoed dat ze meekrijgen,” aldus de NCTV. En dat hoeft ook geen verre toekomstmuziek te zijn: “het recente verleden heeft aangetoond dat ook jihadisten in hun tienerjaren al sleutelfuncties in de beweging kunnen vervullen.”

Substantiële dreiging

De terroristische dreiging in Nederland blijft volgens de NCTV ‘substantieel’, niveau vier van de vijf. De aanslag op 18 maart in een tram in Utrecht bevestigt dat. Naar aanleiding van die terreurdaad, die vier mensen het leven kostte, werd in de provincie Utrecht zelfs tijdelijk het hoogste dreigingsniveau van kracht. Dat was nog niet eerder voorgekomen.

Verscheidene aanhoudingen in de afgelopen maanden van personen die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme, zijn eveneens ‘concrete voorbeelden van deze reële dreiging’, aldus het jongste Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN). Het aantal aanslagen in westerse landen is weliswaar sinds 2017 gedaald, maar ‘de intentie blijft bestaan’, aldus de NCTV.