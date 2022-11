NCTV: Nederlander moet zich 48 uur kunnen redden als cyberaanval land plat legt

Nederland is extra kwetsbaar voor cyberaanvallen, ziet de NCTV. Beeld Getty Images/iStockphoto

De ‘schokbestendigheid’ van de samenleving moet omhoog, stelt Aalbersberg. Nederland is ‘al een hele tijd kwijt’ hoe het zich moet voorbereiden op een ramp – iets wat tijdens de Koude Oorlog nog heel gebruikelijk was.

In 2009 lanceerde toenmalig minister Guusje ter Horst nog een campagne om Nederlanders op het hart te drukken een noodpakket in huis te halen met een radio op batterijen, waxinelichtjes, een EHBO-pakket en een zakmes. “Mijn generatie kent het noodpakket van minister Ter Horst nog,” zegt Aalbersberg. “Dat besef en die voorbereiding moeten weer terugkomen.”

Aan elkaar geknoopt

De urgentie is groter dan ooit omdat het aantal cyberaanvallen toeneemt. “Nederland is extra kwetsbaar,” zegt de Nationaal Coördinator. Dat komt doordat de digitale technologie in ons land ver is gevorderd en ‘heel veel afhankelijkheden zijn gecreëerd’. “We hebben alles aan elkaar geknoopt.” Een analoge terugvaloptie is er meestal niet.

Want onze weerstand tegen aanvallen is niet gelijk opgegaan met de technologische groei, signaleert Aalbersberg. “De kloof tussen dreiging en weerstand is nog steeds te groot.”

Aalbersberg en zijn collega’s Erik Akerboom (AIVD) en generaal-majoor Jan Swillens (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) waarschuwen ook voor naïviteit bij bedrijven, met name bij start-ups in de technologiesector. Omdat grote bedrijven hun digitale veiligheid wel op orde hebben, zijn deze startende bedrijfjes juist het doelwit van Rusland en China.

Start-ups

De afgelopen jaren probeerden twee Russische spionnen Nederlandse ‘hoogwaardige technologie’ af te pakken, weet Akerboom. “Die gingen niet langs bij de grote bedrijven, die gingen naar de kleine start-ups.”

Start-ups zijn extra kwetsbaar omdat ze ‘vooral met andere dingen’ bezig zijn: een product in de markt zetten. “Ze zien beveiliging nog als een sluitstuk en die fase zijn we voorbij,” zegt Aalbersberg. “In je huis doe je ook vanaf dag één je deur op slot.”