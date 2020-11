Nazifoto’s geen bezwaar bij de jongeren van Forum voor Democratie

FvD-voorman Thierry Baudet met voorzitter van de jongerenafdeling Freek Jansen. Beeld Robin Utrecht/HH

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben. Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van Het Parool, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.



Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de partij drie leden vanwege extremistische uitlatingen in een appgroep had geroyeerd, drie anderen werden geschorst. Maar sindsdien lijkt er weinig veranderd. De vraag is of Freek Jansen, voorzitter van de JFvD en zevende op de lijst voor de Tweede Kamer, wel echt schoon schip wil maken. Zo werd een van de radicale JFvD’ers niet geroyeerd, maar in september juist benoemd tot coördinator van de JFvD in Zuid-Holland.

Het gaat om een 23-jarige student politieke communicatie die in een appgroep beweerde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook stelde hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’.

‘Is dit verstandig?’

Bezorgde JFvD’ers vroegen hun bestuur dit voorjaar om de bewuste student en zeventien anderen te royeren. Maar toen werden de klokkenluiders zelf juist hard aangepakt. Ten minste vijf van hen werden geroyeerd, onder wie de regionaal coördinatoren in Zuid-Holland.

In een brief van het bestuur van de JFvD werd het vijftal ervan beschuldigd een ‘opruiende rol’ te spelen. Ze zouden ‘smadelijk materiaal’ naar de pers hebben gelekt met het ‘kennelijke oogmerk om de reputatie van de JFvD te beschadigen’.

De 23-jarige student die de antisemitische uitlatingen deed, werd vervolgens dus in Zuid-Holland benoemd. Hij liet in ­juni van dit jaar in de appgroep ‘Hub Zuid-Holland’, waarin ook statenlid Gideon van Meijeren actief is, opnieuw van zich horen. Hij plaatste een link naar een filmpje met de tekst ‘Meine Ehre heisst Treue’, de lijfspreuk van de SS.

Een ander appgroeplid vroeg zich af: ‘Is het wel verstandig om video’s te promoten met de motto’s van respectievelijk de Wehrmacht en de Schutzstaffel’? De aangesprokene ging er niet op in en appte even later: ‘Ik geloof dat de racist steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen.’

Op een telefonisch verzoek om een reactie gaat de student niet in: we zijn volgens hem ‘verkeerd verbonden’. Op een bericht antwoordt hij niet.

Verslag uit Duitsland

Een ander JFvD-lid met extreme opvattingen promoveerde deze zomer tot organisator van het FvD-zomerkamp in de Ardennen. Tijdens het kamp van 2019 viel hij als gewoon deelnemer op omdat hij op zijn telefoon duidelijk hoorbaar SS-liederen afspeelde. Hij beheert het anonieme Instagramaccount ‘FryslanSaksisch’ en noemt zichzelf ‘Germanist’ en ‘Völkisch’.

Deze zomer deed hij op dat account verslag van een reis door Duitsland, waarbij hij een museum met naziparafernalia bezocht. Bij een foto van het boek Der Untermensch schreef hij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’. In dat antisemitische haatschrift uit 1942 werden Joden geportretteerd als ‘pestbacillen’ en als ‘geestelijk van lager orde dan dieren’.

Bij een foto van SS-messen tikte hij ‘Meine ehre heisst treue’. Een aantal foto’s werd op 4 oktober 2020 door Instagram verwijderd ‘vanwege geweld of gevaarlijke organisaties’. Een telefonische reactie op zijn uitingen geeft hij niet omdat hij ‘een toets moet maken’. Hij verwijst naar de persvoorlichter van Forum.

Woordgrap

Een van de volgers van ‘FryslanSaksisch’ is Iem al Biyati, een student Europese Studies die blijkens haar Linkedinaccount op het partijkantoor van Forum werkt. In een reactie zegt Al Biyati dat ze ‘wel vierhonderd’ Instagramaccounts volgt en niet weet waar het over gaat. Ze treedt op in het FvD-journaal, waar ze het ‘Biemjournaal’ presenteert, zoals op 20 september toen ze partijleider Thierry Baudet interviewde over Prinsjesdag. Ze is landelijk coördinator van de JFvD en was medeorganisator van het zomerkamp. In augustus poseerde ze in dirndlkostuum naast Freek Jansen – in lederhose – tijdens een samenzijn in de Ardennen.

Al Biyati is een van de JFvD’ers over wie eerder dit jaar door bezorgde jongeren binnen JFvD werd gerapporteerd. In een appgroep antwoordde ze ‘dit is het meest wenselijke’ toen iemand appte dat hij in Nederland ‘95 procent blank en 0 procent moslims’ wilde. Ook schreef ze – naar eigen zeggen als ‘woordgrap’: ‘Je geeft homo’s je vinger en ze nemen gelijk je hele poot’. Ze plaatste in een van de appgroepen de muziek die de extreemrechtse Australische terrorist draaide op weg naar twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waar hij 51 mensen vermoordde. “Dat was een soort edgy grap,” zegt ze daar nu over.

Naast het document met uitgelekte screen­shots heeft het bestuur van FvD nog andere documenten ingezien waaruit bleek dat Al Biyati in november 2019 ook actief was in andere radicale appgroepen, waarin een van de aanwezigen antisemitische teksten bezigde. Een ander deelde een pamflet van de extreemrechtse organisatie Voorpost, kort nadat Al Biyati een oproep had geplaatst voor een stagiair bij de Eerste Kamerfractie van FvD.

Al Biyati zegt dat ze nu eenmaal niet alle discussies kan volgen in de vele appgroepen waarin ze berichten plaatst. Ze beaamt dat er in appgroepen ‘walgelijke dingen’ zijn gezegd, maar wil er naar eigen zeggen ‘niets meer mee te maken hebben’.

Altrightscene

Niet alleen leden van de JFvD deelden racistische en antisemitische uitspraken, ook voorzitter Freek Jansen zelf verspreidt extreemrechts gedachtegoed. Tijdens een JFvD-congres had hij het over de noodzaak tot ‘overheersingsdrang’ om onze beschaving te redden van de dreigende ondergang. De speech zat vol met toespelingen voor de altrightscene, de wereldwijde radicaalrechtse beweging.

Jansen kwam ook in opspraak omdat hij zich volgens zijn voormalige werkgever, de griffier van de ­gemeente Westland, lovend zou hebben uitgelaten over het Derde Rijk. Een anonieme medewerker ondersteunde in HP/De Tijd de beschuldigingen van de griffier, Jansen zelf deed ze af als ‘belachelijk en lasterlijk’.

Harm Ede Botje en Mischa Cohen publiceerden onlangs het boek Mijn meningen zijn feiten; De wording van Thierry Baudet.