Nazaten over excuses voor het slavernijverleden: ‘Je verplaatst 4 en 5 mei toch ook niet naar augustus?’

Er is veel om te doen: excuses van de regering voor de rol van de Nederlandse staat in de trans-Atlantische slavenhandel, al dan niet op 19 december. Hoe denken Amsterdamse nazaten van tot slaaf gemaakten over het voornemen? Drie generaties aan het woord.

Het moet een mooi en belangrijk moment worden, maar voorlopig verloopt de weg richting officiële excuses voor slavernij die tussen de zeventiende en de negentiende eeuw onder Nederlandse vlag heeft plaatsgevonden vooral chaotisch.

De Nederlandse regering gaat maandag, 19 december, een reactie geven op het rapport van het Adviescollege dialooggroep slavernijverleden – en dat zou ook meteen het moment moeten zijn voor de langverwachte excuses. Het rapport verscheen vorig jaar, nadat er een jaar lang gesprekken in het hele koninkrijk zijn gevoerd over het slavernijverleden. Dit weekend vliegen zeven bewindslieden naar (voormalige) overzeese gebiedsdelen; zo gaat minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) naar Suriname om excuses te maken.

Maar veel betrokkenen noemen het handelen van het kabinet overhaast. Twee bijeenkomsten in het Catshuis, een kort geding en een bezoek van minister Sigrid Kaag (Financiën) aan Suriname hebben daar geen verandering in kunnen brengen. Vijf Amsterdamse belangenorganisaties pleiten voor excuses op 1 juli volgend jaar, wanneer 150 jaar afschaffing van de slavernij in Suriname en op de Antillen wordt herdacht en gevierd. Bovendien hebben zij een eisenpakket, waaronder herstelbetalingen voor nazaten van de slachtoffers van slavernij. Hoe denken Amsterdamse nazaten van tot slaaf gemaakten over de excuses?

Albert Spanning. Beeld Marc Driessen

‘Het mag wel vaker gaan over de gruwelijkheden’

De familie van Albert Spanning (78) is op Barbados uit elkaar gehaald door slavenhouders. Hij is geboren in Suriname en in 1978 naar Nederland verhuisd.

“Weet u hoe ik mijn achternaam heb gekregen? Die komt van de slavenhouder van mijn voorouders. Een van mijn voorouders is gepakt toen hij voor vrijheid vocht op de plantage. De slavenhouder gaf hem de naam ‘Spanning’ omdat hij altijd ter plekke voor spanningen zorgde. Het is een verhaal dat mijn grootvader mij verteld heeft. Telkens als ik het vertel, doet het me nog wat.”

“Mijn grootmoeder stamt af van plantage Molhoop, mijn grootvader van een plantage langs de (kreek, red.) Commetewane. Als men nu over slavernij praat, gaat het alleen over mishandelingen, maar niet over de families die uit elkaar zijn gerukt.”

“Mijn familie is via Barbados naar Suriname vervoerd. Op Barbados wilde iemand een familielid van mij hebben, een kind. Dat kind is toen verkocht en meegenomen. Als vader en moeder het niet meegaven, werden zij mishandeld. Ik vind dat heel wreed. Wij hebben nog steeds familie daar die wij niet kennen, zo vertelde mijn grootmoeder mij. Ik ken die mensen nog steeds niet, ik heb ook geen behoefte om die kant op te gaan. Wij zijn niet de enigen: ik heb meerdere van dit soort verhalen gehoord.”

“Over de gruwelijkheden die zijn gepleegd, zou het wel wat vaker mogen gaan. Mijn grootouders hebben verhalen verteld die zij uit de eerste hand hebben gehoord. Over kinderen die tot slaaf gemaakt werden en dan per ongeluk iets lieten vallen, om vervolgens een vinger afgehakt te krijgen. Of het verhaal over een moeder die een huilende baby sust, waarna slavenhoudster Susanna du Plessis het kind vastpakt en onder water houdt, om vervolgens te zeggen: ‘Zo, nu is hij stil.’”

“Ik ben het totaal niet eens met wat er nu gebeurt. Ik vind het niet kies dat mensen komen met excuses, of een paar centen, of een datum, zonder dat te bespreken. Dat de Nederlandse regering eenzijdig de datum bepaalde van 19 december, begrijp ik niet. Die datum lijkt heilig voor het kabinet, maar ik vind 1 juli de juiste datum, omdat op die dag de slavernij is afgeschaft. Ik volg dan de redenering van (oud-PvdA-politicus) Hannah Belliot: je gaat 4 en 5 mei toch ook niet naar augustus of december verplaatsen?”

Otmar Watson. Beeld Marc Driessen

‘Het raakt me als ik het over ons slavernijverleden heb’

Otmar Watson (51), geboren in Suriname en naar Nederland gekomen in 1975, maakt tegenwoordig theatervoorstellingen over het slavernijverleden. Zijn familie heeft op vier slavenplantages gewerkt en geleefd.

“Mijn ooms en tantes hebben mij veel verhalen over onze familiegeschiedenis en het slavernijverleden verteld, daar hecht ik veel waarde aan. Het raakt me als ik het erover heb. Die verhalen heb ik opgeslagen en doorgegeven aan mijn neefjes, mijn nichtjes en mijn zoon. Tegenwoordig maak ik daar theatervoorstellingen van en geef ik in mijn vrije tijd voorlichting over het slavernijverleden op scholen. In 2023 maken we Uma, een voorstelling die gaat over het verzet van Afrikaanse vrouwen gedurende het slavernijverleden.”

“De eerste keer dat ik terugging naar Suriname was ik 23. Ik hield me wel al bezig met zwarte geschiedenis, maar had nog niet zo’n besef van hoe ver die terugging. Ik ben erfgenaam en nazaat van vier slavenplantages: drie in het district Para en eentje in Saramacca. Mijn achternaam is te herleiden tot plantage Berlijn in Para.”

“Mijn stammoeder is in slavernij geboren, ik weet haar voor- en achternaam nog. Veel van haar verhalen ken ik niet; over mijn stamvader en zijn broers en zussen weet ik wel meer. Mijn stamfamilie heeft plantage Matuaribo gekocht nadat het leeg kwam te staan toen de slavernij werd afgeschaft. Daardoor kon ik goed traceren hoe mijn familiegeschiedenis loopt, zeker nadat de slavenregisters online werden opengesteld in 2018.”

“Excuses moeten er komen, maar ik vind het veel te vroeg. Niet voor excuses, we wachten immers al jaren, maar ik wil dat het juist goed wordt voorbereid. We moeten het niet alleen over excuses hebben, maar ook over herstelbetalingen. Er is veel verloren gegaan als het gaat om onze identiteit en cultuur. Dan heb ik het niet eens alleen over Afro-Surinamers, maar ook over Curaçaoënaars, Arubanen: alle nazaten van Afrikanen.”

“Dat hoeft niet per persoon: stop het geld in een fonds of organisatie waarbij mensen geld kunnen aanvragen. Zo kun je organisaties die met ons verleden bezig zijn verder helpen. Zo kunnen we nazaten vertellen waar ze vandaan komen, zo kunnen ze herstellen, en zo kunnen we onze kinderen erin meenemen. En zorg ervoor dat de herstelbetalingen dan niet naar witte organisaties gaan: wij kunnen onze verhalen heel goed zelf vertellen.”

Allysia van Duijn. Beeld Marc Driessen

‘Ik kan me niet voorstellen dat mensen mijn voorouders zo onmenselijk hebben behandeld’

Allysia van Duijn (23) is geboren en getogen in Nederland. Ze weet weinig over haar familie in slavernij, behalve dat haar moederskant uit Suriname komt en ermee te maken heeft gehad.

“Wat me precies raakt? Ik denk de gruwelijkheid van het gehele systeem. Het onrecht. Ik kan me niet voorstellen dat mensen mijn voorouders zo onmenselijk behandeld hebben. Hoe meer je erover leert, hoe heftiger de feiten worden. Daarom vind ik de excuses ook zo laat komen. Er is al zoveel bekend over de rol van de Nederlandse staat in de slavernij. Ik snap niet waarom er nu pas erkenning plaatsvindt en nu pas excuses worden gemaakt. Over de datum heb ik geen duidelijke mening; het belangrijkst is dat er erkenning komt. Het is de hoogste tijd.”

“Ik weet dat ik afstam van een tot slaaf gemaakte, maar net zoals bij velen, heb ik nog geen naam kunnen vinden van een voorouder of een plantage waarop die heeft gewerkt. Mijn moeder is Surinaams en op haar zeventiende naar Nederland gekomen; mijn oma heeft altijd in Suriname gewoond en ik heb er ook nog veel familie wonen. Toch ben ik altijd nieuwsgierig geweest naar de geschiedenis van het slavernijverleden.”

“Het is thuis vaak een gesprek geweest. Als kind keek ik al de serie Roots, over slavernij, die best heftig was voor mijn leeftijd; op de basisschool maakte ik er werkstukken over, waarbij mijn moeder dan hielp. Ik voel aan alles: wow, dit heeft te maken met mijn voorouders, dit is verbonden met mij. Ik wil meer ontdekken over hoe mijn familie verbonden is geweest met de slavernij, ik wil nog naar het Nationaal Archief in Paramaribo. Het is er alleen nog niet van gekomen, het is nogal een opgave om te doen.”

“Excuses zijn symbolisch, het zou fijn zijn als er ook tastbare veranderingen komen. We hebben het dan over herstelbetalingen, maar die kunnen meerdere vormen aannemen dan alleen in geld. Het kan ook gaan om psychologische steun, of culturele steun. Denk aan psychologisch onderzoek naar intergenerationeel trauma: in hoeverre kun je trauma van je voorouders erven, kan daar meer onderzoek naar komen?”

“Veel mensen van kleur die ik ken, gaan graag naar een therapeut die daar ervaring mee heeft. Al gaat het alleen al om het omgaan met racisme en discriminatie. En cultureel gezien? Ik heb vorig semester het keuzevak Afro-Nederlandse studies op de universiteit gevolgd, bij Zawdie Sandvliet. Die leerstof zou veel toegankelijker en wijdverspreider moeten worden, denk aan een bachelor- of masteropleiding.”