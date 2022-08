Natuurorganisaties vragen kabinet biologische boeren te ontzien bij stikstofaanpak

Minister Christianne van der Wal kreeg, zoals ze zei, huiswerk mee van de natuur- en milieuorganisaties. Beeld JEROEN JUMELET/ANP

De natuur- en milieuorganisaties waren maandag met een duidelijke boodschap naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen: aan het doel van 50 procent minder stikstof in 2030 mag niet worden getornd. Gebeurt dat wel, dan zullen er meer rechtszaken volgen.

Maar tegelijkertijd benadrukten de organisaties na afloop dat het belang van boeren en de natuur niet tegenover elkaar geplaatst moeten worden. “Het kan samen,” aldus Teo Wams, directeur van Natuurmonumenten. De aanpak op Schiermonnikoog is volgens hem een voorbeeld van hoe het anders kan.

Op het Waddeneiland sloegen zeven boeren in 2014 de handen ineen en besloten ze samen hun veestapel te laten krimpen. Samen met Natuurmonumenten en de gemeente werd de omslag gemaakt naar een andere manier van boeren, die minder schadelijk is voor de natuur en waar de boer toch nog een boterham aan kan verdienen.

“Maar het kostte wel jaren om die omslag te maken,” waarschuwt Wams. En dus is het volgens hem zaak dat de gehele keten – van banken en veevoederbedrijven tot zuivelcoöperaties en slachterijen – eraan gaat bijdragen dat de landbouw extensiever in plaats van intensiever wordt.

Huiswerk

Daarbij is het nodig dat boeren die al bezig zijn het anders te doen worden gesteund, vinden de natuurclubs. Bijvoorbeeld biologische bedrijven verdienen hulp. Een verzoek aan minister Christianne van der Wal om de bioboeren te ontzien werd door haar welwillend ontvangen. Zij gaat de komende tijd onderzoeken hoe dat zou kunnen. “Dat is het huiswerk dat ik heb meegekregen,” zei de VVD-minister na afloop.

Ander huiswerk hoopt het kabinet komende vrijdag in te leveren: dan moet de onderbouwing klaar zijn voor het kabinetsdoel om al in 2030 de stikstofuitstoot gehalveerd te hebben, in plaats van het jaartal 2035 dat in de wet staat. Volgens de regering is die versnelling nodig om te voorkomen dat het kabinet opnieuw nat gaat bij de rechter, maar boerenorganisaties zijn daar niet van overtuigd. Ook binnen de coalitie leek wat ruimte te ontstaan om te morrelen aan die deadline.

Nieuwe acties

Dat protestgroep Agractie inmiddels nieuwe acties heeft aangekondigd, laat zien dat de kou nog lang niet uit de lucht is. Dat is ook gespreksleider Johan Remkes niet ontgaan, al stoort hij zich eraan dat het telkens over ‘de boeren’ gaat, terwijl het ‘een groep boeren’ betreft. Hij noemt het op één hoop gooien van alle boeren een misverstand. “Er is een aanzienlijke groep boeren die tegen het beleid is, er zijn ook boeren die wat geschrokken zijn en anderen kunnen juist niet wachten tot het begint. Dit moet niet versimpeld worden.”

Tegelijkertijd zegt Remkes het de natuurclubs na dat niet de fout moet worden gemaakt om alleen naar stikstof te kijken. Ook de noodzakelijke aanpak van water en klimaat zal deels op het bord van de agrarische sector belanden. Dat vergt volgens hem een ‘integrale aanpak’. “We moeten boeren niet nu aanzienlijke investeringen laten plegen om de stikstofproblemen op te lossen en ze dan na vijf jaar confronteren met weer nieuwe opgaven.”