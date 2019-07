Natuur & Milieu: ‘Het doet geen pijn als Schiphol krimpt’

1. Wat is er onderzocht?

Natuur & Milieu heeft de vijf economische stokpaardjes over Schiphol en de luchtvaart laten beoordelen door onderzoeksbureau CE Delft. Zoals de bewering dat de Nederlandse economie – onze welvaart en de werkgelegenheid – eronder zal lijden als Schiphol niet meer mag groeien. Het zijn precies die argumenten die het kabinet er begin deze maand toe hebben gebracht groei van Schiphol met maximaal 40.000 vluchten door te zetten.

2. Wat zijn de conclusies?

Volgens luchtvaarteconoom Jasper Faber van CE Delft zijn claims over het belang van de luchtvaartsector vaak gebaseerd op overschattingen van de toegevoegde waarde van de luchtvaart aan economie en werkgelegenheid. Zo is er volgens de onderzoeker sprake van dubbeltellingen en worden indirecte economische gevolgen van de luchtvaart ten onrechte meegerekend. Ook zou geen wetenschappelijk bewijs bestaan dat groei van Schiphol leidt tot de komst van meer buitenlandse bedrijven – vorig jaar 372 – en meer banen.

3. Klopt dat?

Veel van die economische onderzoeken die CE Delft nu fileert, zijn afkomstig van het Amsterdamse SEO. “Ik kan me deels vinden in hun conclusies,” zegt Rogier Lieshout van SEO. “Over vestigingsklimaat wordt inderdaad vaak beweerd dat de aanwezigheid van Schiphol belangrijk is. Maar het is slechts een van de vele factoren. Wij reken dat maar heel bescheiden mee in onze welvaartsanalyses.” Evenmin rekenen SEO en andere onderzoeksbureaus volgens hem indirecte werkgelegenheid of indirecte bedrijvigheid mee. “Wij zetten die in onze welvaartsanalyse op nul. Dat is ook op aanraden van het CPB,” zegt Lieshout.

4. Natuur & Milieu acht het nu bewezen dat zelfs krimp van Schiphol geen nadelige gevolgen heeft.

“Doordat transfervluchten elkaar versterken, kan het inperken daarvan tot een sneeuwbal­effect leiden waarin het netwerk van Schiphol versneld afkalft,” zegt Lieshout. Volgens SEO gebeurt dat als het aantal overstappers onder de 30 procent zakt. SEO berekende eerder dat als KLM terug moet keren naar haar positie van 2015, dit 28 procent passagiers, ruim 32.000 banen en 2,5 miljard euro aan welvaart kost.

CE Delft spreekt die nadelige gevolgen tegen en wijst naar Heathrow, dat al jaren aan zijn grenzen zit maar een levendig overstapnetwerk biedt. “Maar rondom Heathrow liggen vijf andere vliegvelden. Rondom Schiphol is er geen luchthavensysteem.Op Schiphol is 20 procent van de vluchten lowcost. Op Heathrow nul. Rondom Londen is nog groeicapaciteit, die is er rondom Schiphol niet.”

5. Hoe waardevol is dit onderzoek?

CE Delft is een onderzoeksinstituut dat eerder ook in opdracht van het kabinet rapporten opstelde over Schiphol en de luchtvaart. Aan de kennis en kunde – ook die op economisch gebied – van het bureau kan niet worden getwijfeld. Maar het is, zegt het zelf, ‘een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau, gespecialiseerd in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen van milieuvraagstukken.’

Door dit onderzoek te bestellen bij een instituut waarvan eerdere milieuonderzoeken aansluiten bij de standpunten, kiest Natuur & Milieu voor een rapport dat aansluit bij haar verwachtingen. Dat is geen schande, andersom gebeurt dat ook. Zo lieten KLM en Easyjet onlangs door SEO rapporten opstellen over hun economisch belang, waarbij ze dankzij eerdere rapporten wisten dat dit belang zou blijken.