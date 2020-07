Naturalis-museum opent Amsterdamse dependance: Sapiens op de Zuidas

Het Naturalis in Leiden. Het nieuwe filiaal wordt geopend op de Zuidas. Beeld ANP

De nieuwe locatie is een combinatie van museum, werkplaats en debatcentrum waar de nieuwe generatie werkt aan projecten om de planeet te verbeteren. “Het blijft niet alleen bij ideeën,” zegt Edwin van Huis, algemeen directeur van Naturalis Biodiversity Center. “Sapiens is een plek waar oplossingen worden bedacht en ontwikkeld.”

Het museum en het debatcentrum worden algemeen toegankelijk. Waar in Naturalis alles van de natuur centraal staat, op de mens na, staat in Sapiens juist de mens centraal. Dat gaat dan wel om de mens in relatie met de natuur. Zo zullen er steeds themavoorstellingen te zien zijn over bijvoorbeeld plastic in de oceanen of duurzame kleding.

Armoedebestrijding

Jonge professionals uit de wetenschap, de overheid en het bedrijfs­leven en kunstenaars gaan samen aan de slag met nieuwe, innovatieve projecten. “De mens is vernuftig, met de wilskracht van de jongeren en de ervaring van de huidige generatie kunnen we ver komen,” zegt Mirjam van Praag, voorzitter van het college van bestuur van de VU. “Sapiens wil versnelling brengen in oplossingen voor kwesties die op dit moment maatschappelijke aandacht vragen.” Zoals bijvoorbeeld het klimaat, maar ook armoedebestrijding en de financiering van nieuwe steden.

Van Huis vindt het niet meer dan logisch dat juist de nieuwste generatie zich buigt over kwesties als opwarming van de aarde, de biodiversiteitscrisis en hoe mensen kunnen voorkomen dat we de planeet uitputten. “Zij zijn de mensen met de meeste energie. En belangrijker: het is een wereld van ons allemaal, maar zij moeten het langst met de gevolgen van ons handelen leven. In Sapiens kunnen ze hun krachten bundelen: jongeren werken daar interdisciplinair aan échte oplossingen voor hun toekomst en die van de planeet.”

Valley

Het creatieve centrum is volgens de VU en Van Huis een concept dat nog niet bestaat. Sapiens, dat onderdeel is van Valley aan de Zuidas, moet mensen en ideeën bij elkaar brengen. Dat kan bijvoorbeeld op de debatavonden, tijdens de workshops die daar worden gegeven of door de gesprekken die ontstaan bij het bekijken van de tentoonstellingen, waarbij iedereen welkom is. “We bundelen de krachten om iedereen die wil en die ertoe in staat is mee te laten werken aan oplossingen en onderdeel te laten zijn van Sapiens.”