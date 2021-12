Natte sneeuw in zuidelijke provincies, code geel in grote delen van het land

In vrijwel het gehele land geldt code geel vanwege kans op gladheid. Beeld ANP

Eerste Kerstdag verloopt koud en zonnig. De ochtend begint in het westen rond het vriespunt. In Amsterdam blijft de hele dag rond de nul graden. In Groningen is het ‘s ochtends zo’n vijf graden onder nul. Boven de rivieren blijft het de gehele dag vriezen. In het zuiden van het land komt de temperatuur net boven het vriespunt. In vrijwel het gehele land geldt code geel vanwege kans op gladheid.

In het noorden en westen van het land wordt deze gladheid veroorzaakt door ijzel. Het zuiden van het land krijgt te maken met natte sneeuw. Inwoners van Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland hebben daardoor kans op een witte kerstochtend.

Tweede Kerstdag wordt het met temperaturen rond de 2 graden iets warmer. In de loop van de dag kan er regen vallen. Doordat de ondergrond nog koud is, kan het ook op Tweede Kerstdag verraderlijk glad zijn. Met name in het midden en het oosten van het land is extra voorzichtigheid geboden als je de weg op gaat.

Na Kerst volgen een paar grijze en zachte dagen. De temperaturen verschillen tussen de vier en tien graden. De zon zal zich weinig laten zien, en plaatselijk is er kans op een bui.