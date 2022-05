Nationale Herdenking na twee jaar weer openbaar toegankelijk, toespraak Halsema

Een (bijna) lege Dam tijdens de Nationale Herdenking van 2021. Beeld Brunopress

De traditionele twee minuten stilte tijdens de Nationale Herdenking waren de afgelopen jaren zo mogelijk nog stiller dan gewoonlijk. Op 4 mei staat de Dam jaarlijks vol met mensen die de slachtoffers van oorlogssituaties en vredesoperaties vanaf de Tweede Wereldoorlog herdenken. Maar vanwege de coronamaatregelen was er in 2020 en 2021, op koning Willem-Alexander en koningin Máxima na, vrijwel niemand aanwezig.

In 2020 legden alleen het koningspaar en enkele vrijwilligers kransen voor de slachtoffers. Tijdens de Dodenherdenking in 2021 waren er iets meer mensen aanwezig, voornamelijk vertegenwoordigers van diverse groepen oorlogsgetroffenen en nabestaanden.

Twee minuten stilte

Dit jaar gelden er voor het eerst geen beperkingen meer en zal de Dam naar alle waarschijnlijkheid tjokvol staan. De ceremonie begint om 18.50 uur met het Herdenkingsprogramma in De Nieuwe Kerk. Hans Goedkoop, onder meer bekend van het televisieprogramma Andere Tijden, houdt daar de jaarlijkse 4 mei-lezing.

Om 19.50 uur begint de herdenking op de Dam, waar de koning en koningin de eerste krans bij het Nationaal Monument leggen. Na het zogeheten taptoe-signaal volgen de traditionele twee minuten stilte om 20.00 uur, waarna er in heel Nederland wordt stilgestaan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en de oorlogen daarna.

Het eerste couplet van het volkslied luidt het einde van de twee minuten in, waarna de 19-jarige Tieme de Laat uit Brabant een voordracht verzorgt over zijn overgrootvader, die gevangenen in Kamp Vught hielp. Vervolgens vinden de overige kransleggingen plaats en houdt burgemeester Halsema, net als in 2019, een toespraak.

Vrijheid in verbondenheid

Na de plechtigheden kunnen aanwezigen kransen en bloemen neerleggen bij het monument. Voor de mensen die de ceremonie op televisie willen volgen zendt de NOS vanaf 18.45 uur het programma van de Nationale Herdenking uit op NPO 1. Het geheel is zoals altijd georganiseerd door het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Het thema van de herdenking op 4 mei en bevrijdingsdag op 5 mei is ‘Vrijheid in verbondenheid’. ‘De oorlog in Oekraïne toont hoe kwetsbaar vrijheid is en sterkt het Nationaal Comité in zijn opdracht om oorlogsslachtoffers te herdenken en het belang van vrijheid, democratie en rechtsstaat uit te dragen,’ liet het Comité eerder weten.

Voorafgaand aan de Nationale Herdenking is er een stille tocht naar de Dam. Die begint om 18.00 bij het Stadhuisplein en loopt deels door de oude Jodenbuurt. Iedereen die wil, kan meelopen. Naast de Dodenherdenking op de Dam zijn er nog talloze ceremonies en feesten op 4 en 5 mei.