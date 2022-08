Nationaal Hitteplan gaat woensdag weer in

Twee ouderen lopen over de boulevard van Scheveningen. Beeld ANP

De komende dagen wordt het warm en is de kans op een hittegolf groot. Daarom blijft het plan waarschijnlijk gelden tot na het weekend.

Het Nationaal Hitteplan, dat ook halverwege juli gedurende drie dagen gold, heeft als doel organisaties, professionals en mensen in de zorg te informeren over de verwachte hitte. Zo kunnen zij ondersteuning bieden aan kwetsbare groepen als ouderen en kleine kinderen. Die kunnen door de hitte gezondheidsproblemen ervaren, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn, concentratieproblemen, uitdroging en een hitteberoerte.

Drinkprikkel

De grootste kwetsbare groep wordt gevormd door 75-plussers, aldus het RIVM. Op hogere leeftijd verslechtert de prikkel om te drinken en lopen ouderen meer risico om uit te drogen. ‘Het is dus belangrijk dat verzorgers daar extra op letten,’ zegt een woordvoerder.

Iedereen, ook mensen in goede gezondheid, dient extra op te letten tijdens tropische dagen. Het RIVM raadt dan ook aan de komende week voldoende te drinken, tijdens de heetste uren van de dag niet te veel te bewegen en huis en hoofd koel te houden met behulp van gordijnen, ventilator of airco.

Toen het Hitteplan in juli werd afgekondigd, vonden mensen dat soms ‘betuttelend’, zag de woordvoerder in de reacties. “Mensen zeiden dat ze zelf ook wel merkten dat het warm was.” Voor hen is het plan dan ook niet bedoeld. “We willen instanties als de GGD en het Rode Kruis informeren, zodat zij op hun beurt organisatoren van evenementen, verzorgingshuizen en mantelzorgers instrueren om extra op te letten.”

Wie de komende dagen op zoek is naar een verfrissende duik in de stad: wij zetten de beste plonsplekken op een rijtje.