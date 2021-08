Najeeb sluit zijn uit Afghanistan gevluchte moeder in de armen, maar rest van familie blijft achter

Najeeb begroet zijn moeder op Schiphol.

Hoe was het om elkaar woensdagavond te zien op Schiphol?

“Fantastisch, we omhelsden elkaar innig na elkaar zo’n lange tijd niet gezien te hebben. Ik had een grote bos bloemen meegenomen als welkomstcadeau. Ze was erg moe door alle stress die het heeft gekost om uit Afghanistan weg te komen.”

En hoe was het wachten voor jou?

“Ik vond het doodeng en frustrerend. Voor de afleiding ben ik toch nog gaan werken, maar bij alles wat ik deed dacht ik aan mijn familie. Het was vooral zwaar toen ik door de chaos op het vliegveld twee dagen lang geen idee had waar mijn moeder was.”

“Zij kreeg in juni te horen dat ze een visum kon aanvragen in Pakistan. Maar dat was na de overname van Afghanistan door de Taliban, en zeker voor mijn moeder als vrouw alleen zo goed als onmogelijk. Na heel veel telefoontjes en mails met de Nederlandse autoriteiten kon ze na acht dagen toch mee in het vliegtuig.”

Wat was de indruk van je moeder van de chaotische situatie op het vliegveld in Kabul?

“Ze was totaal overdonderd door de situatie op het vliegveld. Eerst kwam ze het vliegveld niet op vanwege de Taliban-checkpoints. Ze had de overname door de Taliban in 1997 al meegemaakt dus beleefde die vreselijke periode opnieuw. In haar eentje liep ze erg angstig rond op het vliegveld. Alleen mensen met geldige papieren mochten het land uit; mijn moeder stond gelukkig op de Nederlandse lijst met mensen die het land mochten verlaten.”

“Het was voor haar een grote opluchting om in de evacuatievlucht te zitten. Maar ze blijft verdrietig en angstig voor de toekomst van de familieleden die ze heeft moeten achterlaten.”

Want, zijn er veel familieleden achtergebleven?

“Mijn broer, zus en oma zijn ondergedoken in Afghanistan. Doordat mijn vader werkzaam was als activistisch schrijver, die zich openlijk uitsprak tegen de Taliban, loopt mijn hele familie gevaar. Hierdoor moeten ze onderduiken op een geheime plek, waar ze nog altijd hopen op een vlucht naar Nederland of een van de buurlanden. Ik voel me hopeloos en gestrest door de hele situatie. Ik kan geen enkele manier bedenken hoe ik ze vanaf hier kan helpen.”

Hoe denk je over de Nederlandse evacuatiemissie?

“Het is allemaal te laat en te weinig. Eerst had de regering een vliegtuig dat een technisch mankement bleek te hebben en nu stoppen ze een dag eerder dan andere landen. Ik vind dat Nederland niet eerder dan 31 augustus mag vertrekken uit het land, ze hebben de plicht om deze mensen te helpen.”

“Vooral frustrerend vind ik de opstelling van de IND. De IND wil eerst aan de hand van familiefoto’s en verklaringen zes tot twaalf maanden afwegen of ik een emotionele band met ze heb. Maar wij hebben geen tijd om zes tot twaalf maanden te wachten in een oorlogssituatie.”

Hoe nu verder?

“We moeten afwachten wat er gaat gebeuren met de familieleden die zijn ondergedoken, hopelijk kunnen ze het land ontvluchten. Hiervoor zijn ze echt afhankelijk van de evacuatievluchten. Maar de Taliban hebben de poorten van het vliegveld al potdicht gedaan.”

“Mijn moeder woont nu bij mij in, maar doet sinds haar aankomst geen oog dicht - zo gestrest is ze doordat onze familie nog in Kabul is en gevaar loopt. Voor mijn moeder voelt de inname van Afghanistan door de Taliban als een bitter weerzien.”

*Voor de veiligheid van de achtergebleven familie in Kabul is de moeder van Najeeb op de foto onherkenbaar gemaakt. Ook wordt in het artikel alleen zijn voornaam gebruikt.