Nader onderzoek naar dodelijk ongeval met Tamar (14) uit Marken

Politie doet onderzoek in de berm op de plek waar de 14-jarige Tamar is gevonden langs de dijk tussen Monnickendam en Marken. Beeld ANP

In een zogeheten artikel-12-procedure eisen zij dat het OM alsnog tot vervolging overgaat van de bestuurder van de auto waarmee het meisje in botsing is gekomen.

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Vorig jaar oordeelde het OM dat een destijds 28-jarige Duitser verantwoordelijk was, maar dat hij niet had kunnen vermoeden dat er sprake was van een aanrijding. De man verklaarde dat hij was doorgereden omdat hij dacht dat hij in een gat in de weg was geraakt.

Verkeersanalisten van de Koninklijke Marechaussee hebben de dossierstukken van de plaats van het ongeval bekeken. Volgens het OM komt daaruit naar voren dat er nog vragen zijn over de gebeurtenissen in de nacht van het ongeval. Er zijn aanwijzingen dat het lichaam van Tamar is verplaatst. Justitie gaat daarom een deskundigenbijeenkomst beleggen waarin ‘onafhankelijke experts’ deze aanwijzingen opnieuw zullen bekijken.

Boete

De bestuurder heeft in juni vorig jaar van het OM een zogeheten strafbeschikking gekregen, op basis van de onderzoeksresultaten van destijds. Volgens het OM had de bestuurder onvoldoende op de weg gelet. Deze verkeersovertreding is beboet met 1500 euro. Het innen van die boete is uitgesteld, zegt het OM, in afwachting van de resultaten van de deskundigenbijeenkomst. Ook de klachtprocedure bij het hof wordt om die reden aangehouden.

Volgens het OM is nog niet bekend wanneer er meer duidelijkheid is te geven.