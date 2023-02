Nachtelijke taxidemonstratie op de Dam: ‘Het wordt steeds moeilijker gemaakt om dit werk te doen’

Taxichauffeurs demonstreerden eerder deze maand op het NDSM-plein tegen slechte arbeidsomstandigheden voor Uberchauffeurs. Beeld Mariet Dingemans

Het protest zorgde voor wat verkeersopstopping rond de Dam, maar door het late tijdstip had dit geen grote gevolgen, vertelt een politiewoordvoerder. Rond 3.00 uur zijn de meeste chauffeurs uit zichzelf weer weggegaan. Er werden geen boetes uitgeschreven.

De branche is niet blij met verschillende regels van de gemeente. “Zo zijn er steeds minder taxistandplaatsen, waardoor taxi’s bijna niet meer stil kunnen staan of moeten betalen om te parkeren,” vertelt een centralist van de Amsterdamse Taxi Service, waarvan meerdere chauffeurs zaterdag bij het protest waren. “Daarnaast worden steeds meer straten geblokkeerd voor taxi’s, zodat chauffeurs vaak om moeten rijden.”

Ook de Amsterdamse plannen en regels rond elektrisch rijden zorgen voor onzekerheid. “Als in 2025 alleen nog maar elektrische taxi’s in de binnenstad mogen rijden, moeten veel chauffeurs hun auto vervangen terwijl ze die soms nog maar kort hebben. En dan heb je nog de enorme stijging van het tarief voor het opladen van elektrische auto’s op straat. Mensen maken zich zorgen of ze het allemaal wel kunnen betalen.”

‘Strenge handhaving’

Niet alleen de regels, ook de handhaving leidt tot frustratie onder de chauffeurs. “De laatste tijd worden taxi’s heel streng gecontroleerd en krijgen ze voor de kleinste dingen een bekeuring,” aldus de centralist. “Ook als je je papieren op orde hebt en netjes rijdt, word je nog gepakt omdat je band net wat versleten is, of het lampje van je kenteken het niet doet. Het lijkt wel of de handhavers de pik hebben op taxichauffeurs. Dat maakt ze kwaad.”

Volgens de medewerker bracht het spontane protest van zaterdagnacht niet helemaal over waar de chauffeurs nou precies problemen mee hebben. “Mensen denken: als jullie een boete krijgen, doen jullie toch gewoon iets fout? Maar het is een optelsom van allerlei zaken. Chauffeurs hebben het gevoel dat het hen steeds moeilijker wordt gemaakt om dit werk te doen.”

Een bericht dat Amsterdamse taxichauffeurs onder elkaar delen, vat het allemaal nog eens samen: ‘Het wordt tijd voor een gezonde en eerlijke taxibranche waarbij er wordt geluisterd naar de taxichauffeur.’

Reactie gemeente Amsterdam ‘Vanwege overlast van rondrijdende auto’s hebben we in sommige delen van de stad maatregelen genomen om de leefbaarheid voor de bewoners te verbeteren. Ook mogen auto’s niet overal stoppen omdat dat onveilige verkeerssituaties kan opleveren,’ reageert een woordvoerder van de gemeente op het protest. ‘Dat kan vervelend zijn voor taxichauffeurs, maar we moeten een afweging maken tussen belangen van bewoners en van de taxichauffeurs. We overleggen regelmatig met de taxibedrijven, we zullen dit met ze bespreken.’

