Nachtclubs lopen zaterdag tóch risico op boete: openingsweekend onzeker

Vanaf zaterdag 12 februari willen Amsterdamse nachtclubs de deuren openen, als actie tegen de coronamaatregelen. Beeld Joris van Gennip

Het is nog maar de vraag of clubs zaterdag daadwerkelijk open zullen gaan. Steven Vermaas, eigenaar van Disco Dolly en Oliva, zegt dat zij hoge boetes financieel niet zouden aankunnen. “Ik ben in ieder geval blij dat de boete niet 50.000 euro is. Ik ben wel teleurgesteld over de maatregelen.”

Veel clubeigenaren geven vergelijkbare antwoorden. Wisse Vollaars van Garage Noord: “Vooralsnog gaan we open, maar we gaan nog met elkaar zitten.” Donderdagavond komen clubeigenaren bij elkaar voor spoedoverleg. “Mijn eerste reactie is: we gaan gezellig door,” zegt eigenaar Bob de Jong van Club Nyx. “Maar daar moet iedereen het mee eens zijn. We beginnen deze actie met zijn allen, en we eindigen met zijn allen.”

Volle glorie

Clubs riskeren een boete van 4500 euro als zij de regels overtreden. Een verplichte sluiting dreigt als zij na waarschuwing meerdere nachten openblijven. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, die deze verder verspreidt onder de nachtclubs. Halsema vraagt aan de horeca om zich dringend te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat. ‘Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u,’ staat er in de brief.

Door de coronamaatregelen zijn de nachtclubs de laatste twee jaar slechts enkele weken open geweest. Ze willen dan ook niet voor één nacht opengaan, maar zoals vanouds elke nacht. Initiatiefnemer is Pieter de Kroon, eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). De Kroon zei eerder dat clubs maar zelden genoemd worden in persconferenties. “We moeten het nu dus maar zelf gaan doen.”

De politievakbonden riepen eerder op om de protestactie ‘zonder handhaving of sancties’ door te laten gaan. Ze willen hiermee in actie komen voor een betere cao. In Amsterdam zullen boa’s zaterdagnacht gewoon handhaven, laat de woordvoerder van Halsema weten.

Den Haag

Ondanks de strenge maatregelen die Halsema aankondigt, schrijft ze ook begrip te hebben voor het statement van initiatief De nacht staat op, waarbij ruim twintig Amsterdamse clubs zijn aangesloten. Halsema: ‘Ik begrijp uw frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief. De nacht is een wezenlijk onderdeel van onze stad. Waar andere sectoren met kleine stapjes open kunnen, staat u al twee jaar achteraan in de rij bij de versoepelingen.’

Vermoedelijk worden dinsdag bij een nieuwe persconferentie versoepelingen aangekondigd, onder meer voor de horeca. Vakbonden van boa’s pleiten er dan ook voor deze persconferentie te vervroegen met drie dagen. “Dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker.”

Ook Halsema zegt dat Amsterdam in Den Haag pleit voor het nachtleven. ‘Net als zoveel Amsterdammers snakken we naar het moment waarop de clubs weer een feest maken van de Amsterdamse nachten. Het Amsterdamse college heeft dan ook aandacht gevraagd bij het kabinet voor het belang van de clubcultuur.’