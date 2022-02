Nachtclubs lopen zaterdag toch risico op boete: branche wil doorzetten

Rob de Jong van Club Nyx: ‘Mijn eerste reactie is: we gaan gezellig door.’ Beeld Daphne Lucker

Amsterdamse clubs houden vast aan hun openingsweekend, ook al dreigen boetes en sluiting. Initiatiefnemer van de collectieve heropening, Pieter de Kroon, ook eigenaar van de Social Club op het Leidseplein en voorzitter van het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC), zegt dat clubs zich niet laten afschrikken door de dreigende dwangsom.

Dat sentiment resoneert in de scene. Wisse Vollaars van Garage Noord: “Vooralsnog gaan we open.” Rob de Jong van Club Nyx: “Mijn eerste reactie is: we gaan gezellig door.” Vrijdagavond vindt er spoedoverleg tussen de clubeigenaars plaats.

Het AOC wordt gesterkt door KHN Amsterdam. Een woordvoerder: “Clubs krijgen te weinig perspectief vanuit Den Haag. De informatie die daar nu vandaan lekt, biedt ook onvoldoende perspectief. Ons doel is niet bereikt als 1G een voorwaarde is voor verdere openstelling van clubs.”

Volle glorie

Clubs riskeren een boete van 4500 euro als zij de regels overtreden. Een verplichte sluiting dreigt als zij na waarschuwing meerdere nachten openblijven. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de Koninklijke Horeca Nederland Amsterdam, die deze verder verspreidt onder de nachtclubs.

Halsema vraagt aan de horeca om zich dringend te voegen naar de regels, ervan uitgaande dat de samenleving binnenkort opengaat. ‘Dan kunnen we de Amsterdamse clubs in volle glorie heropenen. Ik reken op u,’ staat er in de brief.

Door de coronamaatregelen zijn de nachtclubs de laatste twee jaar slechts enkele weken open geweest. Ze willen dan ook niet voor één nacht opengaan, maar zoals vanouds elke nacht. De politievakbonden riepen eerder op om de protestactie ‘zonder handhaving of sancties’ door te laten gaan. Ze willen hiermee in actie komen voor een betere cao. In Amsterdam zullen boa’s zaterdagnacht gewoon handhaven, laat de woordvoerder van Halsema weten.

De politievakbonden riepen eerder op om de protestactie ‘zonder handhaving of sancties’ door te laten gaan. Beeld Joris van Gennip

Den Haag

Ondanks de strenge maatregelen die Halsema aankondigt, schrijft ze ook begrip te hebben voor het statement van initiatief De nacht staat op, waarbij ruim twintig Amsterdamse clubs zijn aangesloten. Halsema: ‘Ik begrijp uw frustratie, teleurstelling en noodzaak voor perspectief. De nacht is een wezenlijk onderdeel van onze stad. Waar andere sectoren met kleine stapjes open kunnen, staat u al twee jaar achteraan in de rij bij de versoepelingen.’

Vermoedelijk worden dinsdag bij een nieuwe persconferentie versoepelingen aangekondigd, onder meer voor de horeca. Vakbonden van boa’s pleiten er dan ook voor deze persconferentie te vervroegen met drie dagen. “Dat maakt het voor iedereen een stuk makkelijker.”

Ook Halsema zegt dat Amsterdam in Den Haag pleit voor het nachtleven. ‘Net als zoveel Amsterdammers snakken we naar het moment waarop de clubs weer een feest maken van de Amsterdamse nachten. Het Amsterdamse college heeft dan ook aandacht gevraagd bij het kabinet voor het belang van de clubcultuur.’

KHN Amsterdam voegt er wel aan toe begrip te hebben voor de positie van de burgemeester, maar hopen dat er geen traject komt waar met directe dwangsommen. KHN en OAC zullen morgen verder beraad met elkaar hebben over ‘hoe nu verder te gaan’.