Nachtclubs Garage Noord en Skatecafé blijven 3 jaar langer open: ‘Er komen leuke dingen aan’

Het licht van nachtclubs Garage Noord en Skatecafé is nog niet gedoofd: het huurcontract is met drie jaar verlengd. Plannen voor woningen in het Hamerkwartier in Amsterdam-Noord kunnen in de toekomst wel voor problemen zorgen, al is de bouw vertraagd.

Het einde was na een periode van vijf jaar en een halfjaar verlenging, op z’n zachtst gezegd, in zicht. Daarmee zou Amsterdam afscheid moeten nemen van twee geliefde undergroundclubs, maar dat is voorlopig afgewend: Skatecafé en Garage Noord kunnen nog drie jaar langer aan het Gedempt Hamerkanaal in Noord blijven.

“We zijn superblij,” zegt mede-eigenaar Moktar Nabil van Garage Noord. “Het was altijd een beetje vaag hoe het er nou voor stond, of we langer konden blijven. Vanwege die tijdelijkheid hebben we weinig geïnvesteerd. Dit is nog steeds tijdelijk, maar wel zodanig lang dat we meer over de toekomst kunnen nadenken. Er komen leuke dingen aan.”

Lot van nachtclub

Met de verlenging van het huurcontract ontspringen Skatecafé en Garage Noord vooralsnog het lot van andere tijdelijke nachtclubs. Vaak zitten die op plekken aan de rand van de stad, waar ze als creatieve ondernemingen gebieden die nog ontwikkeld moeten worden aantrekkelijker maken. De clubs ruimen vervolgens het veld zodra een gebied wordt herontwikkeld of als een eigenaar het pand wil slopen, bijvoorbeeld om er woningen te bouwen.

Ook het Hamerkwartier, waar naast Garage Noord en Skatecafé ook horeca als FC Hyena en Hotel de Goudfazant zit, gaat op de schop. Het bedrijventerrein wordt in de komende jaren omgetoverd tot een ‘levendig stedelijk woon- en werkgebied’, met ongeveer 6500 woningen.

Het verleden leert dat dit voor de clubs voor problemen kan zorgen. Cruquiusgilde in Oost ging in 2016 dicht na aanhoudende klachten van buren vanwege geluidsoverlast. De gemeente legde de club strengere geluidsnormen op, waarop de eigenaren besloten de tent te sluiten. Investeringen zouden voor de korte, resterende tijd – een half jaar later zou het huurcontract aflopen – niet rendabel zijn.

Buren blijven weg

Wanneer de eerste woningen rondom Garage Noord en Skatecafé zullen verrijzen, is nog onduidelijk. De eerste oplevering werd rond 2025 verwacht, maar de plannen lopen vertraging op. Het lijkt er dus niet op dat de nachtclubs voor 2026 buren krijgen.

Mocht dit wel het geval zijn, dan kan dat gevolgen hebben. De geluidsnormen voor de clubs veranderen niet, maar de meetplek van overlast, de gevel van het nabijgelegen gebouw, komt dichterbij. Mogelijk moeten Skatecafé en Garage Noord dan extra maatregelen treffen om aan de normen te blijven voldoen.

Nabil van Garage Noord is nog niet bang voor de nabije toekomst: “Natuurlijk zullen woningen steeds dichter tegen ons aan gaan kroelen, dat is wel spannend. Maar het ligt volgens mij allemaal een beetje op z’n gat. Ik zie nog niet echt allerlei flatgebouwen om ons heen oppoppen. Nu zijn we vooral blij dat we mogen blijven, die woningen zijn iets voor de toekomst – ieder probleem op z’n tijd.”

‘Grootse plannen’

Nabil en zijn vijf compagnons hebben ‘grootse plannen’, maar daarover willen ze nog niet veel prijsgeven. Een tipje van de sluier? Het restaurant wordt nieuw leven ingeblazen en het pand iets verbouwd.

De verlenging van de huur wordt over twee weken gevierd met een weekender van vrijdag tot zondag. “En met onze eerste residents,” zegt Nabil. Dat zijn artiesten die met regelmaat terugkeren en die clubnachten mede-cureren. Een paar Amsterdamse namen: Mad Miran, Parrish Smith en Arakaza. “Zij waren sowieso al kind aan huis, maar nu kunnen we écht plannen met ze maken.”

Voor de Amsterdamse dancescene is het uitgebleven einde van Skatecafé en Garage Noord een lichtpuntje, nu het aanbod van undergroundclubs in de stad steeds verder verschraalt. Vorig jaar moest De Marktkantine in West de deuren sluiten om plaats te maken voor woningbouw, na dit jaar verdwijnt ook club en restaurant De School. Daarnaast worstelen initiatiefnemers van nieuwe dansplekken met het vinden van geschikt vastgoed, onder meer vanwege de dichtbevolkte stad, hoge huren en regelgeving.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: