Nabestaanden MH17-slachtoffers over vonnis: ‘Er is echt recht gedaan aan deze zaak’

“Ik ben onder de indruk van de procesgang en uiteindelijk ook van het vonnis,” zegt Eric Kamsma (63). Hij is de broer van Theo Kamsma (54), die samen met Karin Bras (53) en hun zoon Guo (11) om het leven kwam. “Op zich was het ook verrassend dat één iemand vrijspraak krijgt, maar dat geeft eigenlijk aan dat die grondigheid echt betracht is.”

“Het was in het betoog op een gegeven moment wel spannend. Alle mitsen en maren werden benoemd, maar uiteindelijk ging het naar een situatie waar de zwakheden in het betoog toch werden omgebogen naar een stevige veroordeling.”

Kamsma was in de rechtszaal aanwezig. “We waren gegrepen door het verhaal van de broers en zussen, die een verloren partij in het verhaal zijn. Het gaat altijd over ouders en kinderen; broers en zussen worden eigenlijk vergeten. Dan schijnt het Oekraïens recht opeens te gelden en hebben broers en zussen geen recht op schadevergoeding.”

“Daar gaat het mij helemaal niet om, dus toen de rechter concreet sprak over het leed van broers en zussen, doet dat je toch wel weer wat. De rechtszaak is een afsluiting, maar op het moment dat je eigen leed zo concreet benoemd wordt, komt dat stevig binnen.”

‘Waar gaat dit heen?’

Anne Dankert (42), die een goede vriendin was van Pim de Kuijer (32), is verrast. “Ik had niet verwacht dat dit eruit kwam. Drie keer levenslang en één keer vrijspraak, en met name dat laatste heeft me verrast, al hebben ze er wel hun redenen voor gegeven. Maar laten we focussen op het positieve en dat er toch drie keer levenslang is uitgesproken. Er is echt waarheidsvinding gedaan, er is echt recht gedaan aan deze zaak.”

Dankert voelt opluchting. “Het was toch wel spannend. Je hoort de rechter allerlei dingen opnoemen, en dan denk je: o, waar gaat dit heen? Op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je moet denken. Het ging over die Buk-raket en een onderzoek waarin de vraag was of het überhaupt wel zo is gegaan.”

“De rechter zei: ‘Dat onderzoek hebben we gelezen.’ Ik dacht, dit trekken ze toch niet in twijfel? Want dat is zo’n essentieel onderdeel van de uitspraak. Maar daarna ging het de goede kant op: namelijk dat ze schuldig worden bevonden.”