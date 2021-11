Naar welke maatregelen grijpt het kabinet? OMT komt vanavond bijeen, vrijdag persconferentie

Beeld ANP

Dat meldt minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge (CDA) na corona-overleg met premier Rutte, minister Grapperhaus en OMT-voorzitter Jaap van Dissel op het Binnenhof. “Het beeld is somber en zorgelijk, we zien al weken heel hoge aantallen besmettingen, een flinke toename van patiënten in ziekenhuizen ook. De afgelopen twee dagen kwamen er al ruim 700 patiënten erbij.”

Op verzoek van het kabinet praten de adviseurs van het OMT vanavond al over de situatie, waarschijnlijk vrijdag besluit het kabinet dan over extra maatregelen. Dan is er ook een persconferentie.

Nu de coronacijfers exploderen, houden betrokkenen sterk rekening met extra restricties. Vanaf vandaag geldt weer de 1,5 meterplicht, maar meer maatregelen lijken nodig. “Alles ligt op tafel,” zegt een ingewijde. Zelfs een schoolsluiting lijkt geen absoluut taboe meer, nu veel basisschoolkinderen en hun ouders besmet raken.

Het kabinet hoopte deze week een kentering te zien in de infectiegrafiek, maar die is nog absoluut niet te bespeuren. Met dinsdag ruim 23.000 nieuwe infecties, gemiddeld bijna 40 ic-opnames per dag en bijna 250 nieuwe patiënten op de verpleegafdelingen erbij staan alle seinen op rood.

Klein wonder

Een lid van het OMT stelt dat er ‘een klein wonder’ moet gebeuren willen extra ingrepen onnodig blijken. “Het kan, er kan een kentering komen, gedrag is allesbepalend. Maar het ziet er nu natuurlijk heel slecht uit.”

Het kabinet worstelt meer dan ooit met de vraag wat te doen. Met de enorme virusgolf lijken sluiting van sectoren als de horeca of detailhandel, bezoekverboden en misschien zelfs scholensluiting effectief, maar de vraag is of er voldoende draagvlak voor is.

Gisteravond opperde Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care snel en ‘keihard in te grijpen’. Ook de sluiting van scholen vindt hij noodzakelijk. Anders, stelt Gommers, is er over tien dagen ‘code zwart’ van kracht op de ic’s, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet.

De Jonge sprak dat direct tegen. Hij stelt dat ‘we nog heel ver’ van code zwart vandaan zijn. Ook Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), zei niet te verwachten dat dit zwarte scenario zich al de komende dagen of weken zal voordoen.