Naar schatting 6000 daken zonder zonnepanelen vanwege te weinig subsidie

Omdat de subsidie voor duurzame energie tekortschiet, blijven duizenden grote daken verstoken van zonnepanelen. Tegelijk hangt Nederland een enorme boete van ‘Brussel’ boven het hoofd omdat hier te weinig duurzame energie wordt opgewekt.

Die waarschuwing geeft de gemeente Amsterdam af in een brief aan de Tweede Kamer. De brief is samen opgesteld met, onder meer, Rotterdam, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de brancheverenigingen FME en Techniek Nederland en verschillende milieuorganisaties.

De laatste financieringsronde uit de subsidiepot voor duurzame energie SDE+ is eind vorig jaar zwaar overtekend. In de brief wordt geschat dat zesduizend plannen voor zonnepanelen op grote daken buiten de boot vallen. In de brief wordt daarom opgeroepen om het budget voor de laatste financieringsronde alsnog met 2,5 miljard euro te verhogen.

Hoge boetes

Als reden wijzen de ondertekenaars van de brief op de klimaatdoelen voor 2020 (‘het is geen normaal jaar’). Zoals binnen de EU afgesproken, moet Nederland dit jaar komen aan 14 procent duurzame energie. Eurocommissaris Frans Timmermans heeft aangekondigd dat lidstaten die dit niet halen hoge boetes krijgen.

Verder moet de CO2-uitstoot eind dit jaar 25 procent lager zijn dan in 1990. Dat heeft duurzaamheidsorganisatie Urgenda afgedwongen bij de rechter. Minister Eric Wiebes (Klimaat) speelde al hardop met de gedachte om overschotten van andere landen op te kopen. Ook de kosten daarvan kunnen in de honderden miljoenen euro’s lopen, terwijl Nederland er alleen statistisch iets mee opschiet.

Zonnepanelen hebben als voordeel op andere vormen van duurzame energie dat ze snel neergelegd kunnen worden. Daardoor kunnen ze nog voor het einde van dit jaar meetellen bij de klimaatdoelen die Nederland moet halen.

Uit de brief blijkt wel meteen dat de zonnedaken vermoedelijk onvoldoende opleveren om boetes uit Brussel helemaal te voorkomen. Ook zal Wiebes nog steeds een deel van de klimaatdoelen moeten afkopen met ‘statistische overdrachten’ van andere landen.

‘Urgendadoel’ uit zicht

De briefschrijvers verwachten dat de zonnedaken goed zijn voor 0,5 megaton CO2-besparing en 0,3 procent meer duurzame energie. Daarmee blijft zowel het ‘Urgendadoel’ als de EU-afspraak voor 14 procent duurzame energie hoogstwaarschijnlijk uit het zicht.

De zorgen worden herkend door de Zoncoalitie, die in Amsterdam eigenaren van grote daken warm maakt voor zonnepanelen. Dat gaat goed, maar nu de subsidieaanvragen stokken roept dat ook koudwatervrees op bij dit soort bedrijven, zegt Alex Muhring van de Zoncoalitie.

Onzekerheid over de subsidie zal een rem opwerpen bij bedrijven met zulke grote daken. Als ‘hekkensluiter’ binnen de EU op het gebied van duurzame energie kan Nederland het zich niet permitteren om een succesvolle subsidieregeling te frustreren, vindt Muhring. “Dat is in België al helemaal verkeerd gegaan.”