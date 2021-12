Naar Frankrijk voor een boosterprik: ‘Stonden meer Nederlandse auto’s’

Een vaccinatielocatie in Parijs. Beeld AFP

Veel Nederlanders willen niet wachten op de boosterprik in eigen land. Bijvoorbeeld omdat in wintersportlanden Frankrijk (15 december) en Oostenrijk (3 januari) de coronatoegangspas straks niet meer geldig is voor wie één prik van het Janssenvaccin heeft gehad.

Daarnaast kondigde coronaminister Hugo de Jonge dinsdag aan dat de QR-code per 1 februari mogelijk ook bij andere vaccins alleen nog in Europa geldig is als iemand op tijd zijn of haar boosterprik heeft gehad. Formeel moet er nog over besloten worden, maar de Europese Unie lijkt hierop aan te sturen. Op tijd wil zeggen: binnen negen maanden na de laatste vaccinatie. Een herstelbewijs of een negatieve coronatest blijven voldoende.

Patiëntenfederatie Nederland, een belangenvereniging voor wie zorg nodig heeft, roept het kabinet op bij het boosteren dezelfde volgorde aan te houden als tijdens de eerste vaccinatieronde. Mensen onder de zestig met een medische indicatie, die niet al dit najaar een boosterprik hebben gehad, zouden net zoals in het voorjaar voorrang moeten krijgen. Anders zou hun oppepprik weleens te laat kunnen komen om na 1 februari nog te mogen reizen. Het zou gaan om ongeveer één miljoen Nederlanders. Vanaf januari zijn mensen onder de zestig aan de beurt voor een boosterprik. Tot nu toe is nog niet besloten om mensen met een medische indicatie wederom voorrang te geven, dus dreigen veel vakanties na 1 februari in het water te vallen als de maatregel doorgaat.

Geen geduld meer

De 52-jarige Jan Jansen uit de Staatsliedenbuurt in Amsterdam kon het geduld niet langer opbrengen. Hij reed naar Frankrijk om een prik te halen. “Donderdag heb ik een afspraak gemaakt en zondag ben ik geprikt,” vertelt hij. Op sociale media zijn er meer berichten te lezen van mensen die naar het buitenland zijn gereden voor een prik en tips uitwisselen.

“Het gaat te langzaam in Nederland, we lopen steeds achter,” zegt Jansen. “Als ik binnenkort naar Oostenrijk op vakantie ga, zou mijn prik verlopen zijn. Je gaat dan een manier zoeken om toch op tijd een boosterprik te krijgen.” Ook wil Jansen voorkomen dat hij ziek wordt. “Ik heb mensen in mijn omgeving die gezond waren en goed ziek zijn geweest. Die hebben nog steeds minder smaak en reuk. Ik wil dat niet en ik wil ook niet op de intensive care komen te liggen.”

Nederland doet het slecht in vergelijking met andere landen als het gaat om het geven van boosterprikken.

Vlak over de grens

Om de prik te kunnen halen, ging Jansen naar een Franse website om een afspraak te maken. Om niet langer dan nodig in de auto te zitten, koos hij het plaatsje Denain vlak over de grens met België uit, op ongeveer 3,5 uur rijden van Amsterdam.

In het dorpje aangekomen, bleek hij niet de enige Nederlander die naar Frankrijk was gereden voor een boosterprik. “Er stonden meer Nederlandse auto’s op het parkeerterrein bij het dorpshuis waar ik geprikt werd,” vertelt Jansen. “Met houtje-touwtje-Frans kwam ik bij een dokter terecht en die heeft de prik gezet. Maar je moet wel je Nederlandse vaccinatiebewijs meenemen. Dan zien ze wanneer de eerste en tweede prik zijn gezet, dat wordt ingevoerd en dan krijg je ook weer een QR-code die in de app werkt.”

In totaal was hij nog geen uur in Denain waar hij ook nog even kon genieten van de winkels die na 17.00 uur open waren, vertelt hij. “We hebben meteen onze kerstinkopen gedaan bij de Carrefour.”