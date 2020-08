Naar een hygiënisch restaurant ? Inspectielijst NVWA komt online

Ondernemers en consumenten kunnen voortaan online checken hoe schoon een restaurant is. Beeld Shutterstock

De Tweede Kamer drong al langer aan op ruimere en actieve openbaarmaking van inspectieresultaten. Zo weet de klant direct waar hij aan toe is, maar Koninklijke Horeca Nederland zet kanttekeningen bij de nieuwe manier van publiceren.

Tot nu toe werden horecagelegenheden die ondermaats presteerden anoniem vermeld, onder meer in de jaarlijkse rapportages. Maar ondernemers die de voedselveiligheidsregels aan hun laars lappen, worden vanaf 1 september met naam en toenaam genoemd. Publicatie van de inspectieresultaten gebeurt al na twee weken.



De resultaten van de digitale herinspectie die het NVWA uitvoert, hebben geen invloed meer op het oordeel van de eerste inspectie. Zo’n herinspectie, waarbij ondernemers via e-mail kunnen laten weten hoe ze verbeteringen hebben doorgevoerd en waarbij de inspecteur niet meer langskomt, krijgt een eigen oordeel.



Bedenkingen KHN

Hoewel bezwaar en beroepen tegen de inspectieresultaten mogelijk blijft, vervalt de optie voor een ondernemer om zijn zienswijze kenbaar te maken. Brancheorganistatie Koninklijke Horeca Nederland is van mening dat voedselveiligheid vooropstaat en dat bij excessen moet worden ingegrepen, maar heeft zijn bedenkingen.

“Horecaondernemers nemen dag in, dag uit, hun verantwoordelijkheid op het gebied van voedselveiligheid en een enkel incident zegt niets over de structurele aanpak. Het kan dan ook niet zo zijn dat er meteen een publicatie volgt, zodra er één keer iets misgaat,” zegt KHN-directeur Dirk Beljaarts.

Reputatieschade

Online publicatie kan voor een ondernemer reputatieschade veroorzaken, klinkt het. KHN vraagt zich af of dit in verhouding staat met het belang van transparantie. “Een herkeuring na bijvoorbeeld twee weken zou horecaondernemers de ruimte moeten geven om de benodigde aanpassingen te doen en van de lijst af gehaald te kunnen worden.”

KHN stelt dat 99,9 procent van de horecaondernemers zich aan de hygiënecode houden en dat echte excessen ‘gelukkig’ weinig voorkomen in Nederland. De NVWA zou door onderbezetting, aldus KHN, lang niet alle bedrijven controleren. Daardoor bestaat het gevaar van willekeur en het ontbreken van een 'eerlijk speelveld’.

Volgens KHN krijgt de consument het beste beeld als alle horecazaken op ‘eenzelfde wijze en regelmatig’ worden gecontroleerd. Als aan die voorwaarde wordt voldaan, kan de organisatie achter de online publicatie staan, zegt Beljaarts. “Een veilige omgeving bieden voor de gasten is een van de belangrijkste pijlers van onze gastvrijheid.”

Stimulans

De NVWA gebruikt actieve openbaarmaking als handhavingsinstrument. Transparantie leidt tot het beter naleven van wetten en regels door bedrijven, is de verwachting. Ondernemers en consumenten hebben voordeel van actieve openbaarmaking, want zij kunnen met de inspectieresultaten betere keuzes maken.



“Het openbaar maken van inspectieresultaten geeft inzicht in het werk van de NVWA en stimuleert ondernemers om de wettelijke regels na te leven,” aldus de autoriteit. Gasten kunnen de naam van een restaurant invoeren en zien dan actuele keuringsrapporten.



“Op dit moment is informatie beschikbaar over de voedselveiligheid van lunchrooms in Nederland en horecagelegenheden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. De informatie over horecagelegenheden in andere gemeenten wordt stapsgewijs toegevoegd.”

Controlesysteem

Vorig jaar voerde de NVWA ruim 17.500 inspecties uit en bedrijven waar wat mis was, kregen vaker bezoekjes. Hoewel ondernemers zelf verantwoordelijk blijven voor voedselveiligheid, kan hulp worden ingeroepen van een extern controlebureau. Zo'n bureau helpt bij de opzet van een controlesysteem en het voldoen aan de voorwaarden.



Als de veiligheid aantoonbaar is gewaarborgd en een bedrijf door het controlebureau wordt aangemeld bij de NVWA, past die laatste het toezicht aan. In de praktijk betekent dit dat de NVWA alleen nog langskomt bij meldingen. Horeca die is aangemeld door een controlebureau krijgt automatisch het oordeel ‘voldoet’.