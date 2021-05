Naar de bios en het museum: Nederland van het slot

‘Het melkmeisje’ van Vermeer is vanaf 5 juni weer te bewonderen. Beeld Hollandse Hoogte / Sabine Joosten

Stap drie van het openingsplan wordt vier dagen eerder dan gepland gerealiseerd, zo maakten demissionair premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) vrijdagavond bekend. Maandenlang gold volgens de premier het adagium ‘gesloten, tenzij’, dat wordt nu ‘open, tenzij’.

“We hebben goed nieuws te melden, na een paar weken van rap dalende cijfers,” zei de premier. Vanaf 10 mei daalt het zevendaagse gemiddelde van het aantal nieuwe besmettingen; al tien dagen daalt het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis. “Feitelijk is stap 3 het einde van de lockdown.”

Wat betreft het vaccineren is wel een domper te melden. Door leveringsproblemen bij Janssen - het vaccin waar maar een dosis van nodig is - heeft iedereen boven de 18 pas uiterlijk half juli een eerste prik gehad, in plaats van vóór 1 juli, zoals minister De Jonge eerder aankondigde. Wel heeft vrijdag half Nederland op zijn minst één prik gehad.

Wat zijn de versoepelingen?

Vanaf zaterdag 5 juni is er vooral binnen weer meer mogelijk. Het dringend advies voor bezoek gaat van twee naar vier personen, evenals de maximale groepsgrootte buitenshuis.

Cafés en restaurants mogen binnen en buiten open tot 22.00 uur ’s avonds, in plaats van 20.00 uur ’s avonds. Er mogen in totaal 50 personen binnen zijn, dat mogen er meer zijn met toegangstesten. Reserveren is verplicht en zelfbediening is niet toegestaan. Evenementen zoals live-optredens of schermen voor EK-wedstrijden zijn verboden. In een restaurant zijn voor het diner maximaal twee shifts achter elkaar toegestaan.

Ook mogen theaters en bioscopen open, met maximaal 50 personen. Uitzonderingen gelden voor grote zalen met meer dan 1000 zitplaatsen, zoals Afas Live en Carré: daar geldt een maximum van 250 personen. Voor zalen met zitplekken die toegangstesten hanteren, geldt geen maximum, mits de anderhalve meter wordt gerespecteerd.

Zogeheten ‘doorstroomlocaties’ waar bezoekers lopen, gaan ook open: daartoe behoren musea, monumenten, dierentuinen en pretparken. Daar geldt dan wel een maximum van 1 persoon per 10 vierkante meter; dat maximum geldt ook voor winkels. In winkels mag alcohol weer tot 22.00 uur verkocht worden.

Voor de sport geldt er een maximum van 50 personen per locatie, zowel binnen als buiten. Bij sporten waar het niet anders kan, wordt de anderhalve meter boven de 18 jaar losgelaten: dat is dus het geval bij voetbal, volleybal en judo, aldus de premier, maar niet bij boogschieten of spinnen. Groepslessen mogen weer, douches en kleedkamers mogen open, en de jeugdcompetities tot 18 jaar starten weer.

Ook voor andere ruimtes waar men vaste zitplaatsen heeft, geldt een maximum van 50 personen. Sauna’s, casino’s en zonnebanken mogen onder die voorwaarden ook open. Nachtclubs en discotheken blijven vooralsnog gesloten.

Volgende stap vanaf 30 juni

Het kabinet denkt dat vanaf 30 juni weer meer mogelijk is. Er kunnen dan bijvoorbeeld in het theater en de bioscoop weer meer mensen ontvangen worden. Ook concerten en festivals kunnen weer georganiseerd worden, met toegangstesten. Daarbij noemde minister De Jonge als voorbeeld Lowlands.

Tegen die tijd zou ook de horeca open kunnen blijven tot twaalf uur 's nachts, en zouden er acht mensen op visite thuis mogen komen. Deze stap stond aanvankelijk bekend als 'stap 5', die per 21 juli genomen zou worden, maar wordt nu door de overheid aangeduid als een 'vergrote stap 4'.

Op 22 juni wordt besloten of het kabinet echt tot deze versoepelingen overgaat. Voorwaarde daarvoor is vanzelfsprekend dat de coronacijfers niet plots omhoog schieten. De basisregels blijven voorlopig ook in de zomer van kracht: dan gaat het onder meer om het dragen van een mondkapje binnen, maar ook thuiswerken. Eerder waarschuwde het OMT voor een terugval in het najaar.