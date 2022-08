Na wisselvallige dip keert zomerweer volgende week mogelijk terug

Woensdag wordt de hele dag regen voorspeld in Amsterdam. Beeld Getty Images

In de loop van woensdag brengen regen- en onweersbuien verkoeling en daarmee komt er mogelijk een einde aan de landelijke hittegolf. Landinwaarts kan het nog 26 graden worden, waardoor een regionale hittegolf nog kan voortduren, maar in Amsterdam is dat niet het geval. Daar wordt de hele dag regen voorspeld en wordt het maximaal 22 graden.

Donderdag wordt een tamelijk droge en vrij warme overgangsdag, maar vanaf vrijdag draait de wind naar het westen en krijgen we te maken met koelere lucht. In het weekend komt de maximumtemperatuur niet boven de 24 graden uit. Vrijdag ontstaan op sommige plekken buien, maar die lijken Amsterdam pas zondag te bereiken.

Tropische tijden

Ook maandag is het nog wisselvallig, maar in de loop van volgende week wordt het droger en warmer. Er is dan kans dat het opnieuw zomers wordt, met op grote schaal temperaturen van 25 graden en hoger – op woensdag en donderdag bijvoorbeeld in Amsterdam 26 graden, volgens de voorspelling. Er is volgens Weeronline een kleine kans dat de temperatuur eind volgende week op sommige plaatsen in Nederland weer doorschiet naar een tropische 30 graden.

