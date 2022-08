Na rustige weken staan reizigers opnieuw urenlang in de rij op Schiphol

Eerder deze zomer was het ook al een puinhoop op Schiphol. Beeld AP

Op sociale media is te zien hoe lang de rij is voor de controle. Reizigers staan zelfs ver buiten de tenten en moeten soms meer dan vier uur wachten. De marechaussee is aanwezig om te voorkomen dat het uit de hand loopt. Volgens passagiers en personeel is er eerder zaterdag agressief tegen gesloten rolluiken bij de beveiliging getrapt.

Volgens een woordvoerder van de luchthaven is er op dit moment geen sprake meer van een agressieve sfeer. “Vooral vanochtend was het erg druk en liepen de wachttijden op. Dat komt doordat er minder beveiligers aan het werk zijn gegaan dan we hadden aangevraagd. Hoe dat komt? Dat zoeken we uit. Het is bijzonder vervelend voor onze reizigers, maar tot nu toe heb ik gelukkig geen signalen ontvangen dat mensen hun vlucht hebben gemist.” Op Twitter melden reizigers echter wel degelijk dat ze hun vlucht niet hebben gehaald door het lange wachten.

Great. Three hours in line for security at Schiphol airport. Was not enough, flight missed. Tired and angry. #schipholchaos — Paul de Jong (@DeJong1001) 20 augustus 2022

Extra personeel

De laatste keer dat op Schiphol grote chaos ontstond, was op 1 augustus. Reizigers moesten ook toen soms meer dan vier uur in de rij staan. De afgelopen weken ging het juist een stuk beter, vooral door de inzet van meer beveiligers en het feit dat dat het aantal vertrekkende passagiers is ingeperkt. Schiphol nam deze zomer honderden extra beveiligers aan, waarvan er tweehonderd meteen aan de slag zijn gegaan.

Dit weekend gaan er niet alleen veel mensen op vakantie via Schiphol, ook komen veel vakantievierders terug naar huis waardoor het extra druk is. De Schiphol-woordvoerder kan niet beloven dat de wachttijden morgen minder lang zullen zijn. “Ook voor morgen hebben we extra beveiligers aangevraagd, dus we hopen dat ze ook daadwerkelijk aan het werk gaan.”

De luchthaven kampt niet alleen met een personeelstekort bij de beveiliging. Ook zijn er al enige tijd problemen met achtergebleven koffers. Precieze cijfers van het aantal weeskoffers geeft het vliegveld al een tijdje niet meer, mede omdat dit van moment tot moment kan verschillen. Maar feit blijft dat er de laatste tijd nog steeds meer koffers achterblijven en nagestuurd moeten worden dan gebruikelijk.

De problemen op Schiphol staan niet op zichzelf, maar spelen op meerdere luchthavens. Zo hanteert Londen Heathrow momenteel ook een dagelijks limiet voor het aantal vertrekkende passagiers. Een groot deel van de kofferproblematiek op Schiphol komt ook door koffers die elders zijn opgehouden door problemen en dan nagestuurd worden.