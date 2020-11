Na reeks met dubbele cijfers flink kouder weer op komst

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Zondagochtend meldde de weersite nog een record van 229 aaneengesloten dagen met 10 graden of meer. Maandag zal het tijdelijk minder zacht zijn, maar ook dinsdag en woensdag kan nog van het voorjaarsachtig weer genoten worden.

De liefhebbers van kou kunnen vanaf donderdag hun hart ophalen, dan zet de daling van de temperatuur in. Zo wordt het volgend weekend maximaal 5 tot 10 graden. Ook ruilt de herfstzon zich in voor winterse buien en is er kans op nachtvorst, meldt Weeronline. Overdag zal de gevoelstemperatuur richting het vriespunt gaan.