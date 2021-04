Na negatieve sneltest naar Artis of de Hermitage? Dat kan deze maand

Bezoekers bij het leeuwenverblijf in Artis. Beeld ANP

Niet iedereen in het bezit van een negatieve coronatest is zomaar welkom. Gegadigden moeten zich eerst melden bij de locatie waar ze naartoe willen. Degenen die een kaartje weten te bemachtigen, mogen dan na het tonen van een testbewijs van een speciale teststraat naar binnen. Deze gratis test moet bij voorkeur binnen 24 uur voor toegang worden afgenomen. De pilot, die dient als test om te kijken of sommige sectoren met testbewijzen weer open kunnen, is bedoeld voor een beperkt aantal mensen.

Dat aantal wisselt wel per locatie. Bij de Keukenhof zijn drie dagen lang – waarschijnlijk 9, 10 en 11 april of 16, 17 en 18 april – 5000 mensen per dag welkom. De Grote Kerk in Naarden, een monument dat op 9 april open is, kan 150 mensen ontvangen. Ook krijgen mensen een tijdstip toegewezen waarop ze naar binnen mogen.

De ministeries van Volksgezondheid, Economische Zaken en Cultuur willen middels de proef achterhalen of bezoekers er vertrouwen in hebben dat het veilig genoeg is en of zij het ervoor overhebben om vooraf een sneltest te ondergaan. “We zijn ervan overtuigd dat we met toegangstesten voorzichtig en verantwoord activiteiten eerder open kunnen stellen,” aldus minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

Dierentuinen

Drie dierentuinen mogen voor de test hun deuren openen. Artis doet dat op 12 en 13 april, Ouwehands Dierenpark op 14 april en Diergaarde Blijdorp op 17 april. De musea gaan open in de museumweek, die op 19 april begint. Het gaat daarbij vooral om kleinere musea. Het Rijksmuseum of het Van Gogh Museum ontbreken in de lijst. Al eerder zijn een aantal theaters aan de beurt. Zij beslissen zelf wat ze programmeren op de dagen dat zij open mogen.

Deze pilots verschillen van de grotere zogenoemde fieldlabs, waarmee ook wordt geëxperimenteerd. Voor die grotere evenementen moeten mensen een negatieve PCR-test meenemen en worden zij verdeeld in verschillende ‘bubbels’, met en zonder mondkapje en met en zonder 1,5 meter afstand. Ook moeten deelnemers aan de fieldlabs zich na afloop van het evenement nogmaals laten testen.

Dat hoeft bij deze kleinschaligere pilots niet. Daar moet iedereen zich aan de RIVM-richtlijnen houden. Dat betekent afstand houden, binnen een mondkapje op, handen wassen en thuis blijven bij klachten – ook als het kaartje al op zak is.